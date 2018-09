Handball-Oberliga HH/SH : 24:19 – Wift macht die Schotten dicht

Die Neumünsteraner landen beim TSV Ellerbek ihren ersten Saisonsieg.

von Jörg Lühn

17. September 2018, 12:30 Uhr

Ellerbek | Der völlige Fehlstart ist abgewendet. Die Rote Laterne, die den Bus der SG Wift symbolisch vor dem Anpfiff schmückte, durfte abgehängt werden. Mit einem 24:19 (13:13) beim TSV Ellerbek fuhren die „Bären“ nach dem dritten Spieltag mit den ersten beiden Punkten in der Handball-Oberliga der Männer heim nach Neumünster.

„Ich wünsche mir, dass dieser Sieg ein Brustlöser war“, kommentierte Wift-Trainer Michael Haß und spürte bereits einen gewissen Druck. Angesichts der Erkältungskrankheiten von Fridtjof Koslowski, Tim Kreft, Louis Haß und Torhüter Erik Quednau sprach vor dem Spielbeginn einiges für eine dritte Saisonniederlage. Schließlich hatte auch Jung-Papa Lars Bente nicht vollumfänglich am Übungsbetrieb teilnehmen können. Aber Wift-Trainer Haß hatte die Aufgaben geschickt verteilt. „Für mich war die Abwehr der Schlüssel zum Erfolg“, resümierte der 56-jährige Coach. Vor allem das Wechselspiel im Abwehr- und Angriffsbereich zwischen Sebastian Tietgen und Fin Lorenzen sparte Kräfte. „Tietgen entwickelt sich zu einem echten Abwehrspezialisten“, lobte Trainer Haß. Dazu erwiesen sich im Deckungsinnenblock Matthias Koslowski und Niklas Kadenbach als Säulen der 6:0-Abwehr. Jasper Nicolai (vier Tore) und Hennes Paulsen (ein Treffer) kamen nicht durch beziehungsweise über die Wand der Blau-Weißen. Außerdem erwischte Schlussmann Oliver Titze einen so genannten Sahnetag. Am Ende standen 15 Paraden im Protokoll für den 24-jährigen Keeper. Toremäßig sahen die 85 Fans in der Rudolf-Harbig-Halle lange Zeit einen sehr ausgeglichenen Verlauf. Zwar brachten Lorenzen (7:6, 16.) und Moritz Haß (10:9, 22./jeweils aus Gästesicht) die SG vor der Pause zwei Mal in Führung, aber Ellerbek ließ sich nicht abschütteln.

Die zweiten 30 Minuten wären für einen Schulungsfilm einer 6:0-Abwehr zu gebrauchen. Nach dem 15:14 für Ellerbek (35.) schloss Titze sein Gehäuse wie ein Kioskbesitzer für zwei Mal zehn Minuten ab. Lediglich ein Siebenmetertor von Peer Soppa zum 16:19 (45.) musste er hinnehmen. „Unsere Abwehr war gegenüber der Vorwoche deutlich verbessert. Die Jungs waren richtig flink auf den Beinen“, war Trainer Haß zufrieden. Auf der anderen Seite waren es die Tore von Moritz Haß (4), Fridtjof Koslowski, Lorenzen (je 2), Kadenbach und Louis Haß (je 1), die Wift mit einem 10:1-Lauf auf 24:16 (55.) davoneilen ließen. Erst danach ließen die „Bären“ von ihrem Kontrahenten ab und stellten die Torproduktion ein.

SG Wift: Quednau, Titze, Hoffmann – Tietgen, Kadenbach (5 Tore), Lorenzen (7), M. Koslowski, Plöhn (2), F. Koslowski (3/davon 2 Siebenmeter), Kreft, Bente, M. Haß (5), L. Haß (2).

Schiedsrichter: Lochner/Mottig (THB Hamburg 03/TuS Finkenwerder). – Zuschauer: 85. – Nächster Gegner: MTV Herzhorn (H/Sonnabend, 22. September, 17 Uhr).

Information am Rande: In der zweiten Pokalrunde auf Landesebene muss die SG Wift zum SH-Ligisten TSV Mildstedt reisen. Gespielt werden soll am 3. Oktober.