Fussball-Oberliga : 2:1 – VfR ist zurück im Geschäft

Rasensport feiert in Lägerdorf nach 16 Spielen ohne Dreier erstmals wieder einen Sieg.

von shz.de

23. September 2018, 20:45 Uhr

Eine lange Leidenszeit ist vorbei. Nach einer saisonübergreifenden Minusserie von 16 Spielen ohne dreifachen Punktgewinn in Folge gelang dem Fußball-Oberligisten VfR am Sonntag erstmals wieder ein Sieg. Das Schlusslicht setzte sich beim Tabellenvorletzten TSV Lägerdorf vor 232 Zuschauern mit 2:1 (1:1) durch und zog in der Tabelle mit seinen Gastgebern gleich.

Der Erfolg war alleine deswegen bemerkenswert, weil Rasensport bereits in der siebten Minute in Rückstand geriet, in der zum 1:0 führenden Szene seinen unverzichtbaren Strategen Beytullah Bilgen verletzungsbedingt verlor und ferner ausgerechnet der zum allerersten Mal in der Startelf aufgebotene Youngster Sefa Cakir das Siegtor markierte.

Bereits in der zweiten Minute musste sich VfR-Keeper Christopher Newe ganz lang machen, als Edwart Jauk aus der Distanz zielgenau den Winkel anvisierte. Fünf Minuten später überwand der Lägerdorfer per Freistoß den Gästetorwart dann allerdings doch. Aber der Treffer verlieh nicht etwa den Steinburgern Sicherheit, sondern weckte eher die Lila-Weißen. Sabri Nasri per Kopf (28.), Issam Khemiri per Distanzschuss (36.) und ein Versuch von Miche-Joel Makomé-Mabouba (38.) brachten noch nicht den gewünschten Erfolg, den erst Lägerdorfs Schlussmann Matteo Chionidis ermöglichte. Er ließ einen hermlosen Schuss von Tarik Alioua passieren (1:1/42.).

Nach dem Wiederbeginn nahm die Hektik in der Partie zeitweise kräftig zu, doch die Anzahl an klaren Angriffsaktionen war auf beiden Seiten überschaubar. Lägerdorf kam noch einmal zu Gelegenheiten durch Torge Kunter (64.) und Bastian Peters (70.). Eine Unstimmigkeit in der Steinburger Hintermannschaft nutzte dann jedoch Cakir zum Siegtor. Urplötzlich tauchte er frei vor Matteo Chionidis auf und schob eiskalt zum 1:2 am Torhüter vorbei (72.). Die Platzherren mühten sich danach zwar ums 2:2, aber nur noch der abgewehrte Kopfball von Torben Behrens fand Niederschlag auf Lägerdorfs Chancenzettel (77.).

Vor intensiver Aufbauarbeit sieht sich nun Stefan Kuhr. „Wir sind eigentlich recht gut ins Spiel gekommen. Aber nach dem 1:0 haben wir uns im weiteren Verlauf der ersten Hälfte den Schneid abkaufen lassen. Nach der Pause lief es wieder besser, aber mit dem erneuten Fehler vor dem VfR-Siegtor haben wir uns praktisch selbst geschlagen“, konstatierte Lägerdorfs Trainer. Allerbeste Laune hatte verständlicherweise VfR-Coach Jörg Zenker: „Mein Team geht als verdienter Sieger aus dieser Partie. Aus dem Spiel heraus haben wir kaum etwas zugelassen. Wir haben wieder mal alles reingeworfen. Diesmal haben wir uns endlich belohnt.“