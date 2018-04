Fussball-Oberliga : 0:3 – Abstieg von Wankendorf ist besiegelt

Nach der Niederlage beim TSV Lägerdorf kann das Schlusslicht das rettende Ufer nicht mehr erreichen.

Nun ist der TSV Wankendorf auch rein rechnerisch nicht mehr zu retten. Das Schlusslicht der Fußball-Oberliga kassierte gestern Abend beim TSV Lägerdorf eine 0:3 (0:1)-Niederlage, bleibt auswärts weiterhin punktlos und steht nach dem TSV Friedrichsberg als zweiter von drei Regelabsteigern fest.

Die Lägerdorfer starteten mit einigen guten Möglichkeiten. Vor allem Torge Kunter hatte das frühe 1:0 auf dem Fuß. Doch sowohl seine Volleyabnahme (4.) als auch sein Schrägschuss (9.) waren zu hoch angesetzt. Wenig später war Alexander Feist nicht entschlossen genug in einen Flankenball von Kenney Beetz gegangen (12.). Doch je länger die Partie dauerte, umso schwerer taten sich die Hausherren. Ihnen fehlte es zum Teil an der Entschlossenheit im Zweikampf, und das Zusammenspiel wurde immer fahriger. Wankendorf trat vor der Pause offensiv zwar nicht nennenswert in Erscheinung, doch machte das wackere Schlusslicht es seinem Gegner mit der erwartet bissig-körperbetonten Spielweise zusätzlich schwer. Lägerdorf versprühte in dieser Phase nur durch Standards Torgefahr, ehe sich Feist ein Herz fasste und sehenswert aus 20 Metern zum 1:0 traf (42.).

Nach dem Wiederbeginn hatte Torge Kunter seine nächste Chance (54./Pfosten). Nach einer guten Stunde gelang ihm dann aber doch das 2:0 mit einem Linksschuss aus der Drehung (62.). Das war die Entscheidung, denn Wankendorf ließ nun auch körperlich nach und brachte die Steinburger nicht mehr in Gefahr. Lägerdorfs Torhunger war indes noch nicht gestillt: Nachdem Feist zu eigensinnig vergeben hatte, erzielte Yanneck Kuhr kurz darauf das 3:0 (68.) – hier hatte Torge Kunter die Vorarbeit geleistet. In der Folge kontrollierten die Gastgeber die Partie, ohne noch großen Druck auszuüben. „Das erste Tor vor der Pause war ganz wichtig, denn es gab uns die Sicherheit, die uns bis dahin gefehlt hatte“, sagte Lägerdorfs Ligaobmann Reiner Kuhr. Gästecoach Olaf Weick resümierte: „In der ersten Halbzeit haben wir die Partie offen gestaltet, zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten wir sogar ein leichtes Übergewicht. Das 2:0 war spielentscheidend, zum Ende hin haben wir hinten die Schotten dichtgemacht.“