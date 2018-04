Kung Fu : Zweifacher Weltmeister aus Elmshorn

Luka Hochschild von der Kung Fu-Schule Elmshorn ist zweifacher Weltmeister und hat bereits den nächsten großen Coup im Blick.

von Jonas Altwein

05. April 2018, 10:00 Uhr

Elmshorn | Nur knapp anderthalb Minuten dauerten seine Auftritte, dann fiel die Entscheidung. Luka Hochschild von der Elmshorner Kung Fu-Schule feierte in Portugal gleich zwei Weltmeistertitel. In den Kategorien Formen und Waffenformen hat sich der 18-Jährige gegen über 20 Konkurrenten durchgesetzt.

Stolz präsentiert er seine beiden Trophäen, die er Ende März bei der WAC World All Styles Championship in Caldas da Reinha eingefahren hat. „Ich will noch mehr davon gewinnen“, sagt Hochschild und nennt gleich sein nächstes großes Ziel: die Weltmeisterschaft des Verbandes WKU im Oktober in Athen.

Hochschild gehört zu den talentiertesten Schülern an der Elmshorner Kung Fu-Schule

Ehe es nach Griechenland geht, erwartet den Elmshorner aber noch eine monatelange Vorbereitung. Vier- bis fünfmal die Woche trainiert Hochschild in der Schule von Frank Germann, seinem Lehrer. Der 55-Jährige betreibt den Kampfkunsttempel im Bauerweg seit 1994.

Tausende Schüler gingen bei ihm bereits in die Lehre, derzeit sind es insgesamt 140. Hochschild gehört aber zu den talentiertesten in seinen Reihen. „Er hat schon 2016 seinen Blaugurt gemacht. Für sein Alter ist er da sehr weit“, erklärt Germann.

In der Hierarchie folgen nach dem blauen nur noch der braune und der schwarze Gurt – mehr geht nicht. Bis dahin ist es ein weiter und zeitintensiver Weg, wie Germann erläutert. „Kung Fu ist richtig harte Arbeit. Man muss nicht nur den Willen mitbringen, sondern auch viel Disziplin und mentale Stärke. Sonst kommt man nicht weit.“

Erst Kung Fu, dann Fußball

Hochschild trainiert seit 2007 in der Kung Fu-Schule Elmshorn. Dass er nebenbei noch Fußball spielt in der Kreisliga beim TSV Sparrieshoop, sieht sein Lehrer mit gemischten Gefühlen. „Ich kann es ihm natürlich nicht verbieten. Aber oft überschneiden sich dann die Dinge. Er muss Prioritäten setzen“, so Germann.

Für Hochschild selbst stehe der Kampfsport an erster Stelle. „Ich will unbedingt dabei bleiben. Vom ersten Tag an war ich fasziniert davon“, blickt der Elsa-Brändström-Schüler zurück.

Als Hochschild Ende März nach Portugal geflogen ist, wurde er vom Unterricht an seinem Gymnasium befreit. „Der Schulleiter war ganz stolz darauf“, berichtet Germann. Nächstes Jahr macht das Kung Fu-Talent sein Abitur, dann wird er wohl etwas kürzertreten müssen, was den Kampfsport angeht.

Langer und harter Weg bis zur WM in Athen

Jetzt aber herrscht bei Hochschild volle Konzentration im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Athen. Es stehen nicht nur etliche Trainingsstunden an, sondern auch Qualifikationsturniere in ganz Deutschland. In der Vorbereitung auf die WM in Portugal nahm Hochschild an Wettkämpfen in Düsseldorf und Stuttgart teil. Nächste Woche fährt er zu einer Qualifikation nach Köln.

Die Choreographien, mit denen der Elmshorner in Portugal Gold gewonnen hat, werden über Monate einstudiert. Ein halbes Jahr lang habe Hochschild an der Performance gefeilt, die ihm an der Atlantikküste den großen Erfolg einbrachte. Fünf Kampfrichter bewerten die Protagonisten dabei nach einer sauberen Haltung, tiefen Ständen, der richtigen Balance und dem Schwierigkeitsgrad.

Kleinste Fehler entscheiden über Sieg und Niederlage. „Es ist ein sehr anstrengender Sport. Man muss immer weiter an sich arbeiten, um die Bewegungsabläufe zu perfektionieren“, erklärt Germann, der sich seit über 40 Jahren mit der asiatischen Kampfkunst beschäftigt und inzwischen seinen fünften Meistergrad erreicht hat.

"Ausgelernt hat man in diesem Sport nie"

Trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung eigne sich auch Germann immer wieder neue Techniken an. „Ausgelernt hat man in diesem Sport nie. Es gibt so viele Variationen, das kann man sich in einem Leben gar nicht aneignen.“

Als seine Spezialität bezeichnet Hochschild akrobatische Einlagen und „gedrehte Sprünge“. Er liebe es, lange Bewegungen auszuführen. Eine Schulterverletzung, die er sich bei einer Trainingseinheit im Februar 2017 eingehandelt hat, hinderte den Elmshorner bis zuletzt daran, Kämpfe gegen andere Kung Fu-Sportler zu bestreiten. „Es wird aber bald wieder losgehen“, sagt Hochschild. Und dann sollen weitere Titel folgen.