Nervenschlacht in Horst : VfR zittert sich zum Heimsieg gegen den TSV Rantrum

Fußball-Landesligist verpasst im Kellerduell die vorzeitige Entscheidung. Trainer Rammer „stirbt einige Tode.”

von Michael Bunk

24. September 2018, 14:45 Uhr

Horst | Wie bringt man die Nerven von Fans und Trainern an den Rand des Zerreißens? Die Landesliga-Fußballer des VfR Horst wissen die Antwort darauf. Zumindest zeigten sie dies im Kellerduell der Schleswig-Staffel gegen den TSV Rantrum.

Die gute Nachricht für die Anhänger der Schwarz-Weißen und Coach Florian Rammer: Am Ende rettete der VfR den 2:1 (1:1)-Heimerfolg auch über die Nachspielzeit ins Ziel. „Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns“, jubelte Rammer erleichtert. „Es waren einige Tode, die ich auf der Bank gestorben bin.“

Vorne fahrlässig, hinten anfällig

Warum aber war die Partie so über die Maßen spannend und so aufreibend, dass sich nach Schlusspfiff einige Protagonisten Kopf an Kopf gegenüberstanden und eine Eskalation drohte? Ganz einfach: Der VfR verpasste die frühe Entscheidung und lud nach eigenen Höhepunkten die Gäste praktisch zum Torschuss ein.

So passiert nach dem 2:1, das Michel Gorny nach Vorarbeit von Adem Aydogan und Maximilian Konetzny in der 61. Minute aus kurzer Distanz vollendete.

Höhepunkte auf beiden Seiten

Eine Minute später brannte es lichterloh im Horster Strafraum. So passiert, als der gerade eingewechselte Florian Rossow praktisch mit seinem ersten Ballkontakt den von Marvin Hoyer perfekt aufgelegten Ball statt zum 3:1 ins, neben das Gehäuse setzte und die Rantrumer unmittelbar danach den Torjubel zum Ausgleich praktisch schon auf den Lippen hatten.

Zum Schluss gab es noch ein böses Foul an Yannik Fischer, welches das Blut ebenfalls zum Kochen brachte.

Ruhiger Auftakt bis zum Elfmeter

Dabei hatte der VfR betont sachlich begonnen. Die Hausherren versuchten in erster Linie, hinten sicher zu stehen. Erst einmal hinten rum, statt direkt nach vorne, war die Devise.

Der erste echte Vorstoß hatte mit freundlicher Gäste-Unterstützung Erfolg. Als Aydogan den Ball in den Strafraum passte, zuckte die Hand von Verteidiger Jakob Spreckelsen zum Spielgerät. Schiedsrichter Torben Dwinger blieb gar keine andere Wahl, als auf Strafstoß zu entscheiden. Simeon Duwensee nahm das Geschenk an und verwandelte sicher zum 1:0 (22.).

Bloß nicht wieder den Start verschlafen

Aber schon in dieser Phase deutete sich an, was in Halbzeit zwei sich zu wiederholen drohte. Beim ersten Rantrumer Konter klärte René Lemke noch im Nachfassen. Bei Versuch zwei konnte der Horster Keeper den Ball in der 28. Minute nur noch aus den eigenen Maschen holen. „Das haben wir nicht gut verteidigt“, sagte Rammer später zu dieser Szene.

Die Halbzeitpause währte dann für die Horster nur kurz. Rammer schickte seine Mannen vorzeitig zurück aufs Feld. „Wir sind extra früher rausgegangen, weil ich nicht wollte, dass wir wieder den Start verpennen“, sagte er. Und das taten die Horster dann auch nicht.