Nordsport-Cup in Horst : Underdog mit lautstarkem Anhang

Fans des SV Hörnerkirchen sorgen für Stimmung unterm Hallendach. Gejubelt wird – wieder einmal – auch bei Union Tornesch.

von Michael Bunk

07. Januar 2019, 13:40 Uhr

Horst | Den Pott holten die Fußballer von Union Tornesch, die Herzen aber gewann der SV Hörnerkirchen. Der Kreisligist aus dem hohen Norden des Kreises Pinneberg stellte den mit Abstand größten und lautesten Fanblock während des Nordsport-Cups in der Halle der Horster Jacob-Struve-Schule.

Höki sammelt wenig Punkte, aber viele Sympathien

Und der Anhang hatte nach dem überraschenden zweiten Platz in der Vorrundengruppe A am Freitagabend und der damit verbundenen Qualifikation für die Zwischenrunde am Sonntag zum Abschluss des mit weit mehr als 1500 Zuschauern (an allen drei Tagen zusammen) gut besuchten Spektakels an der Rundum-Bande noch einmal Grund zum Jubeln.

Die Kreisliga-Truppe von SVH-Trainer Jürgen Kohnagel besiegte im letzten Gruppenspiel den Verbandsligisten VfL Kellinghusen 3:2 und gab damit die Rote Laterne an Rasensport Uetersen II ab.

Fehlende Cleverness – auch beim Gastgeber

„Wir waren der Underdog; dafür haben wir gut mitgehalten. Ich bin zufrieden. Wir haben ein gutes Turnier gespielt“, sagte Kohnagel. Ein wenig trauerte der fehlenden Abgezocktheit seines jungen Teams hinterher. „Wenn wir ein wenig cleverer gewesen wären, wäre sogar mehr drin gewesen.“

Ein wenig mehr Cleverness hätte auch Gastgeber VfR Horst gebrauchen können. Er brachte Turniersieger Union Tornesch in der Vorrunde zwar die einzige Niederlage bei, verpasste nach drei Vorrunden-Siegen in Folge aber dennoch den Einzug ins Halbfinale.

Allstars scheitern vorzeitig

Jan Behrendt sah dies nur als Zuschauer. Der schussstarke Horster Mittelfeldakteur hatte zusammen mit Patrick Ziller am Freitagabend eine Allstar-Mannschaft auf die Beine gestellt. Sie schaffte aber nicht den von vielen Beobachtern im Vorfeld prophezeiten Sprung ins Hauptturnier.

„Ich weiß nicht, wer uns zum Favoriten gemacht hat“, sagte Behrendt. „Wir wollten Spaß haben, und den hatten wir.“

Dass ausgerechnet der SV Hörnerkirchen den Allstars den Platz im Hauptfeld wegschnappte, trübte das traditionell gute Verhältnis beider Klubs in keiner Weise. Gestern Nachmittag standen die einstigen Fußballobmänner Manfred Atzmüller (VfR) und Reinhard Glantz (Höki) einträchtig bei einem Bier zusammen, um das Spektakel zu genießen.

Union Tornesch – wie die Frauen, so die Männer

Gemeinsam verfolgten sie, wie es die Tornescher Kicker um den früheren Horster Thorben Reibe als Spielertrainer ihren Frauen, die vor einer Woche den Volksbank-Cup des VfR gewonnen hatten, nachtaten und im Endspiel der SG Geest 05 mit 3:0 keine echte Chance ließen.

Die Reibe-Elf darf nun für 1000 Euro beim Namenssponsor einkaufen gehen, die Dithmarscher für die Hälfte. Der TuS Krempe als Dritter – nach 5:4 per Neunmeterentscheidung gegen den SV Rugenbergen – erhielt 250 Euro. Die Bönningstedter staubten 125 Euro als Gutschein ab.

„Es hat Spaß gemacht – auch wenn es anstrengend war“, zog VfR-Sprecher Marcel Mundt gestern ein positives Fazit der drei Tage. Zusammen mit DJ Henrik Dahms hatte er als Moderator die Zuschauer mit Infos versorgt. „Es war auf jeden Fall eines der besseren Turniere.“

Nordsport-Cup des VfR Horst Hauptrunde Gruppe A Altona 93 II – BSC Brunsbüttel 1:1 FC Elmshorn – TuS Krempe 0:1 SG Geest 05 – TSV Heiligenstedten 1:0 Altona 93 II – FC Elmshorn 2:1 BSC Brunsbüttel – SG Geest 05 1:1 TuS Krempe – TSV Heiligenstedten 3:3 SG Geest 05 – Altona 93 II 2:1 BSC Brunsbüttel – TuS Krempe 1:3 TSV Heiligenstedten – FC Elmshorn 2:2 Altona 93 II – TuS Krempe 1:2 TSV Heiligenstedten – BSC Brunsbüttel 0:3 FC Elmshorn – SG Geest 05 1:0 TSV Heiligenstedten – Altona 93 II 2:1 BSC Brunsbüttel – FC Elmshorn 1:0 TuS Krempe – SG Geest 05 1:2

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. TuS Krempe 5 10:7 10 2. SG Geest 05 5 6:4 10 3. BSC Brunsbüttel 5 7:5 8 4. TSV Heiligenstedten 5 7:10 5 5. Altona 93 II 5 6:8 4 6. FC Elmshorn 5 4:6 4

Gruppe B Union Tornesch – SV Rugenbergen 0:0 VfR Horst – SV Hörnekrirchen 2:0 VfL Kellinghusen – Raspo Uetersen II 3:0 Union Tornesch – VfR Horst 1:2 SV Rugenbergen – VfL Kellinghusen 3:1 SV Hörnerkirchen – Raspo Uetersen II 1:2 VfL Kellinghusen – Union Tornesch 2:3 SV Rugenbergen – SV Hörnerkirchen 2:0 Raspo Uetersen II – VfR Horst 0:2 Union Tornesch – SV Hörnerkirchen 3:1 Raspo Uetersen II – SV Rugenbergen 0:2 VfR Horst – VfL Kellinghunsen 0:1 Raspo Uetersen II – Union Tornesch 0:3 SV Rugenbergen – VfR Horst 3:0 SV Hörnerkirchen – VfL Kellinghusen 3:2

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. SV Rugenbergen 5 10:1 13 2. Union Tornesch 5 10:5 10 3. VfR Horst 5 6:5 9 4. VfL Kellinghusen 5 9:9 6 5. SV Hörnerkirchen 5 5:11 3 6. Rasensport Uetersen II 5 2:11 3

Halbfinale

TuS Krempe – FC Union Tornesch 0:2

SG Geest 05 – SV Rugenbergen 5:4 nach Neunmeterschießen

Spiel um Platz 3

TuS Krempe – SV Rugenbergen 5:4 nach Neunmeterschießen

Finale

FC Union Tornesch – SG Geest 05 3:0