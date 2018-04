Tennis : Überraschungserfolg für Elmshorner Tennis-Ass

Olga Shaposhnikova vom LTC Elmshorn trumpft bei Senior-Turnier in Frankreich groß auf. Dabei war sie ohne Erwartungen angereist.

von Kornelius Krüger

05. April 2018, 10:45 Uhr

Elmshorn | Sie war ohne jegliche Erwartungen an den Start gegangen – nicht nur aufgrund der Herangehensweise war die Reise gen Frankreich ein voller Erfolg für Olga Shaposhnikova (Foto). Die Tennisspielerin aus Elmshorn, die weiterhin als Trainerin beim Lawn-Tennis Club tätig ist, war beim Menton Tournoi Seniors + nicht zu stoppen.

In der Altersklasse W50 ließ sich die 52-Jährige auf dem Weg zum Titelgewinn nicht einen einzigen Satz abnehmen. „Ich hatte dieses Jahr noch nicht ein Mal zuvor auf einem Sandplatz gespielt und bin selbst von den Ergebnissen überrascht“, sagt Shaposhnikova.

Im Modus „jeder gegen jeden“ ließ die an Position zwei geführte mehrfache Deutsche Meisterin ihrer Altersklasse der Weltranglistenzehnten Elena Scola (Italien) nicht den Hauch einer Chance und siegte mit 6:1, 6:0.

Shaposhnikova nun die Nummer fünf der Welt

„Ich habe ein gutes Match gespielt, allerdings nichts überragendes veranstaltet“, so die 52-Jährige eher zurückhaltend. Auch die zweite Italienierin, Frederica Nocenti, war beim 0:6, 1:6 chancenlos. Im dritten Spiel siegte Shaposhnikova mit 6:3 und 6:3 gegen die Deutsche Otilia Pop.

Durch den Triumph in Frankreich kletterte die Grundlinienspezialisten vom 15. auf den fünften Tabellenplatz der Weltrangliste der Damen 50. Neben Punktspielen im Sommer mit TC Blau-Weiß Weiher, steht für Shaposhnikova im August das Saison-Highlight an: die Senioren-WM in Ulm.