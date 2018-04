Mitgliederzahlen im Kreis Pinneberg : Trendwende im Sport hält nicht an

Verbandstag am 2. Mai Der Kreissportverband Pinneberg hält am Mittwoch, 2. Mai, seinen Verbandstag im Sportzentrum des FTSV Fortuna Elmshorn am Ramskamp ab. Auf der Tagesordnung steht von 19.30 Uhr an unter anderem die Wahl von drei stellvertretenden Vorsitzenden. Aus dem Gremium scheidet nach vielen Jahren Kurt Desselmann aus. Desselmann war von 1984 bis 1988 auch Vorsitzender des Verbandes gewesen.