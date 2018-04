Fussball-Landesliga Hammonia : Thore Bannow erlöst FC Elmshorn

Elmshorner schlagen Harburger TB mit 2:0. Die frühe Führung durch Kwakye brachte jedoch keinesfalls Sicherheit ins Spiel des FCE.

von Michael Bunk

18. April 2018, 16:30 Uhr

Elmshorn | Das zweite Tor. Länger als eine Stunde rannten die Landesligafußballer des FC Elmshorn gestern ihrem zweiten Tor hinterher. Das Tor, das im Nachholspiel gegen den Harburger TB Sicherheit bringen sollte.

In der 79. Minute war es so weit. Die Grünen konterten auf eigenem Platz in Person von Jannick Prien über die rechte Seite. Der Ex-Tornescher ließ sich zwar nach außen abdrängen, vernaschte dann aber HTB-Torhüter Macie Janusz Sowa und bediente seinen Sturmkollegen Thore Bannow, der den Ball nur noch ins leere Tor zu schieben brauchte.

Es war das erlösende 2:0, das den zweiten Elmshorner Heimsieg in Folge perfekt machte. Bis dahin hatte die frühe Führung durch einen wuchtigen Kopfball von Emmanuel Kwakye nach Ecke von Wojciech Krauze nach zehn Minuten kaum für Sicherheit im Spiel der Hausherren gesorgt.

Weigand rettet auf der Linie

Der HTB reagierte nach dem Rückstand keineswegs geschockt, sondern hatte mehr als eine Möglichkeit zum Ausgleich. In der 21. Minute rettete Henri Weigand für seinen schon geschlagenen Torhüter Tilman von Velde auf der Linie.

Vier Minuten später riskierte von Velde erfolgreich Kopf und Kragen. Anderseits hätten Kwakye oder Prien auch schon früher für den FCE nachlegen können. „In der ersten Halbzeit kann’s auch 3:3 oder 4:4 stehen“, sagte FCE-Trainer Dennis Usadel. „Bis zum 2:0 war es eine relativ offene Partie.“

Abwehr hält stand

In der zweiten Halbzeit stand der FCE dann tiefer, um die Räume eng zu machen. Harburg behielt ein optisches Übergewicht, kam aber nicht mehr zu klaren Chancen.

Die hatte erst in der Schlussphase wieder der FCE. Erst landete ein Krauze-Freistoß fast von der Eckfahne auf der Latte, dann hebelten Prien und Bannow die Harburger Abwehr erfolgreich aus.