Fussball-Landesliga Holstein : Spätes Tor rettet VfR Horst einen Punkt

Horster vergrößern nach 3:3 die Abstiegssorgen des VfL Kellinghusen. Jan Behrendt zielt ganz genau.

von Michael Bunk

26. April 2018, 11:25 Uhr

Horst | In buchstäblich letzter Sekunde hat der VfR Horst am Mittwochabend im Landesliga-Nachholspiel beim VfL Kellinghusen ein 3:3 (0:0) gerettet. Der arbeitsbedingt erst zur zweiten Halbzeit eingewechselte Jan Behrendt verwandelte in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Freistoß von der Strafraumgrenze zum für den VfR so wichtigen Punkt. Der Gastgeber hingegen wird sich langsam aber sicher mit dem Abstieg befassen müssen.

„Wir haben gefühlt mit fünf Stürmern gespielt“, sagte VfR-Trainer Florian Rammer, der in der Schlussphase, als sich die Ereignisse fast überschlugen, alles auf eine Karte setzte.

Zuvor hatten Michel Gorny und der erneut als Stürmer eingesetzte Nils Niendorf die erste Kellinghusener Führung ausgeglichen, nachdem Bastian Clasen in Halbzeit eins den Ball nur ans Lattenkreuz geschossen hatte.