Springreiten : Ohne Angst vor der Flut

Elmshorner Springreiter Philipp Schulze hängt in Tangstedt seine Konkurrenten mit einem schnellen Ritt ab.

von Anke Suzan-Behrmann

19. April 2018, 15:58 Uhr

Tangstedt | Weniger als eine Minute brauchten der Elmshorner Philipp Schulze und sein Holsteiner Qatar, um den Parcours in der letzten Prüfung des dreitägigen Springturniers des Zucht- und Reitvereins Tangstedt zu bewältigen.

Sie überwanden die Sprünge fehlerfrei in 59,98 Sekunden und sicherten sich so vor Jacqueline Reese und Dakota den Sieg. Für die Springprüfung der Klasse M** waren ursprünglich 48 Pferde genannt, doch es traten nur elf Paare an. Grund für das minimierte Starterfeld war der Dauerregen.

Ursprünglich hatte Harald Sellhorn für das Springturnier 850 Meldungen bekommen und lauschte seit Tagen kritisch den Wettervorhersagen. Denn die kündigten ab Mittwoch schlechtes Wetter an.

Schließlich behielt er auch mit seiner Skepsis angesichts der Doppelmeldungen großer Ställe für mehrere Turniere parallel Recht. Etwa 350 Starter verzichteten auf ihre Ritte und blieben zuhause – vor allem am Sonntag.

„Zwar spritzt bei jedem Galoppsprung der Schlamm auf, aber das macht nichts.“

Auf dem Gelände des Stalls Sellhorn signalisierte der Ebbe-Flut-Platz dieses Mal eindeutig Flut. Schulze konnte das jedoch nicht verschrecken. Er ging sogar mit zwei Pferden am Start. „Wir haben für dieses Turnier gemeldet, also starten wir auch“, sagte der 36-Jährige. „Der Boden ist nicht rutschig. Zwar spritzt bei jedem Galoppsprung der Schlamm auf, aber das macht nichts. Eigentlich ist das ein sehr schönes Turnier mit viel Flair, das sonst immer gut besucht wird.“

Für Schulze ging es auch darum, dass seine Pferde angesichts des nahenden Springderbys in Hamburg Klein Flottbek in Gang bleiben. „Auch wenn die beiden Pferde nicht zwingend Derby-Kandidaten sind, müssen sie gut in die grüne Saison reinkommen. Daher starten wir auch bei Regen.“

Das Wetter hatte nicht nur Nachteile: So konnten die Reiter ihre Pferde in der Abreitehalle ohne Zeitdruck vorbereiten und danach schnell abreisefertig machen. Denn statt der Siegerehrung zu Pferde, konnten die Platzierten ihre Schleifen und Ehrenpreise in der Meldestelle abholen.

Parallel dazu bauten die Parcourshelfer die Hindernisse ab und konnten früher als erwartet Feierabend machen.