Volleyball : Novum beim Elmshorner Stadtpokal

Elmshorner Turnier der Hobbymannschaften beginnt mit 15 Teams. Ein berühmter Name fehlt allerdings.

von Michael Bunk

27. April 2018, 10:30 Uhr

Elmshorn | Die 39. Ausgabe des Volleyball Stadtpokals, der am Samstag, 28. April, beginnt, wartet mit einem Novum auf. Erstmals fehlt der Name Dorfi unter den teilnehmenden Teams. Die Truppe um Reimer Jürs gehörte von der Geburtsstunde des Stadtpokals 1980 an, zum Starterfeld. Nun konnte der zweimalige Sieger kein Team stellen.

Ohne Dorfi, aber mit den Young Spirit Stars

Dabei ist dafür das dominierende Team der vergangenen Jahre, Vorjahressieger Young Spirit Stars. Da der letztjährige Finalgegner Meerbauer auch nicht gemeldet hat, werden zu den ärgsten Herausforderern der 2016er Finalgegner Blockheads, die Blues Blocker und Rekordsieger Lieths United gehören. Letztere sind nach dem Startverzicht von Dorfi nun auch der Dino im Feld der 15 Mannschafte (seit 1984 dabei).

Hochbetrieb in den KGSE-Hallen

Die Spiele am Samstag beginnen ab 12 Uhr in den Sporthallen der KGSE. Die jeweils Ersten und Zweiten der vier Vorrundengruppen spielen dann am Sonntag ab 10 Uhr um die besten Ausgangspositionen für die Platzierungsspiele 1-8 in der Endrunde am Samstag, 26. Mai.

Die weiteren sieben Teams spielen dann ihrerseits in zwei Gruppen aus, wer am Finaltag noch gute Chancen auf den Gewinn des kleinen Stadtpokals (Platz 9) hat.