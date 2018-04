Horster Pferdetage : Nachwuchsförderung steht im Mittelpunkt

Für das Traditionsturnier haben 320 Reiter rund 1300 Pferde gemeldet. Weniger als im Vorjahr. Ausrichter nennt die Gründe.

von Anke-Suzan Behrmann

26. April 2018, 10:00 Uhr

Kollmar, Horst | Talentförderung ist das zentrale Element bei den 40. Horster Pferdetagen, die am verlängerten Wochenende auf dem Gelände am Wasserwerk in Horst-Horstmühle ausgetragen werden. Das Traditionsturnier des RFV Kollmar beginnt am Freitag, 27. April, um 9 Uhr und endet am Sonntagnachmittag. Hierfür haben 320 Reiter rund 1300 Pferde genannt.

Weniger Nennungen als im Vorjahr

Im vergangenen Jahr lagen dem Vorsitzenden des ausrichtenden Reitvereins Kollmar, Karl Ernst Kruse-Sönke, für vier Veranstaltungstage rund 2000 Nennungen vor. „Wir hätten gern auch dieses Mal wieder vier Veranstaltungstage auf die Beine gestellt“, kommentiert Kruse Sönke das Meldeverhalten.

„Wie auch in anderen Sportarten erleben wir jetzt den demographischen Knick in der Statistik. Die Kinder und Pferde, die jetzt an den Start kommen, entstammen geburtenschwachen Jahrgängen. Da sich weniger Reiter für das Turnier angemeldet haben, haben wir auch weniger Prüfungen auf dem Programm.“

Profis am Freitag, Nachwuchs am Wochenende

90 Helfer des RV Kollmar sorgen dafür, dass das Turnier zu einem gelungenen Auftakt in die Grüne Saison wird. Das Turnier beginnt mit dem sogenannten Profitag am Freitagmorgen um 9 Uhr mit einer Prüfung vier- bis sechsjährige Springpferde.

Insgesamt stehen am Profitag zwölf Spring- und Dressurprüfungen auf dem Programm, hierfür hat auch das international erfolgreiche Reiterehepaar Charlotte und Sören von Rönne (RFV Uetersen) gemeldet.

Am Sonnabend und Sonntag richtet sich das Augenmerk auf die Nachwuchsreiter. Sie tragen auf drei Dressurplätzen und dem Springplatz am Sonnabend zahlreiche Reiterwettbewerbe und Führzügelprüfungen aus. Sonntag sind die Reitabteilungen mit ihrem dreiteiligen Wettbewerb dran.

Hochklassige Springprüfung als Abschluss

Sportlicher Höhepunkt und krönender Abschluss der Horster Pferdetage ist die Springprüfung Klasse M** mit Stechen am Sonntag um 16.30 Uhr. Dann will der Elmshorner Philipp Schulze den Vorjahressieger Jakob Kock-Evers auf Cadeau du Ciel wieder mit zwei Pferden jagen.