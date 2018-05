Fussball-Landesliga Hammonia : Nachspielzeit kostet FC Elmshorn zwei Punkte

2:0-Führung reicht Elmshornern gegen Inter Hamburg nicht zum Sieg.

von Michael Bunk

02. Mai 2018, 11:45 Uhr

Elmshorn | Am Ende musste Dennis Usadel einfach sauer und enttäuscht sein. Den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit kassiert – da wäre jede andere Reaktion unverständlich gewesen. „Vom Spielverlauf her musst du das Ding gewinnen“, gab der Trainer des FC Elmshorn daher zu Protokoll als es galt, das 2:2 (1:0) gegen Inter Hamburg zu kommentieren. Immerhin hatte der Fußball-Landesligist an der heimischen Wilhelmstraße in der Nachholpartie schon 2:0 geführt.

Duong feiert Premiere

Der erst in der Winterpause aus der eigenen Zweiten fest in den Liga-Kader integrierte Ngoc Phi Duong mit seinem ersten Landesligator auf Vorarbeit von Wojciech Krauze nach zehn Minuten und Thore Bannow, der einen Querpass von Jannick Prien vollendete (65.), hatten die Weichen scheinbar schon auf Sieg gestellt.

Foto: Michael Stemmer

Die Gäste aber glichen aus – und das entsprach auch dem Spielverlauf, wie selbst Usadel zugab. Beim Anschlusstreffer klärte FCE-Keeper Tilman von Velde erst noch gegen Bayrak, ehe Indulto den Ball zwischen den auf der Linie postierten Helge Kahnert und Krauze durchschob. Beim späten Ausgleich schoss Mensah den Ball dann im Fallen unhaltbar flach neben den linken Pfosten.

„Einige Spieler sind echt auf dem Zahnfleisch gelaufen”

Die Gäste präsentierten sich wesentlich frischer als der FCE. So verwunderlich war dies aber nicht. Für den Club war es die neunte Partie innerhalb von 30 Tagen. Inter hat im gleichen Zeitraum drei Spiele weniger bestritten. „Es sind einige Spieler echt auf dem Zahnfleisch gelaufen“, sagte Usadel.

Das begann bei von Velde, der aufgrund einer Verletzung aus dem Freitagsspiel gegen den USC Paloma eigentlich eine Pause hätte bekommen sollen. Ersatzmann Morten Nagel erschien aber – offiziell erkrankt – nicht.

Dumm gelaufen: Marcel Peise als dritter Torwart war zeitgleich schon bei der Zweiten eingeplant und daher zum Ramskamp gefahren. Von Velde hielt, was zu halten war, bekam beim Anschlusstreffer erneut einen Schlag aufs Schienbein.

Vorne fehlte Igor Rodrigues da Costa aufgrund einer länger geplanten Operation als Alternative für den ebenfalls angeschlagenen Bannow. Costas brasilianischer Landsmann Gleison de Souza da Silva wird kein Spiel mehr für den FCE bestreiten, da seine Aufenthaltsgenehmigung Ende April abgelaufen ist.

Englische Wochen sind vorbei

Sicherheit strahlte der FCE kaum einmal aus. Vor nur 20 Zuschauern am Tag der Arbeit mussten sich die Hausherren jeden noch so kleinen Vorteil mühsam erarbeiten. Trost für Usadel und seine Schützlinge: Die englischen Wochen sind jetzt vorbei. Vorgabe des Trainers für die Zeit bis zum Auftritt am Sonntagvormittag bei Tabellenführer HEBC: „Wir machen jetzt zwei Tage frei und haben Freitag ein lockeres Training.“ Das klingt fast wie Erholung.