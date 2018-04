Fussball-Kreisliga : „Mit zwei Gegentreffern noch gut bedient”

Heidgrabener SV setzt sich souverän im Derby gegen überraschend schwachen SV Hörnerkirchen durch.

von Kay Stieler, Hans-Peter Schwider, Peter Warncke

24. April 2018, 10:00 Uhr

Kreisliga 8

Heidgrabener SV – SV Hörnerkirchen 2:0 (1:0)

„Das war nicht das Hörnerkirchen, was wir kennen.“ Heidgrabens Trainer Ove Hinrichsen war mindestens genauso überrascht wie die 150 Zuschauer an der Uetersener Straße in Heidgraben.

Die harmlos aufspielenden Gäste waren zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise eine Gefahr für die Gastgeber, die mit ihrem 2:0-Sieg den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga 8 behaupten. „Wir sind zufrieden mit den drei Punkten und Hörnerkirchen ist mit den drei Gegentoren sehr, sehr gut bedient“, so Hinrichsen.

SC Ellerau – Holsatia/EMTV II 2:0 (0:0)

Begeisterung sieht anders aus: „Mit Fußball hatte das Spiel leider wenig zu tun“, fand Nils Hammermann von Holsatia II und zog den Vergleich mit einem Tennisspiel: „Lange Bälle, die auf einem Grandplatz hin und her geschlagen wurden.“

Mit dem 0:2 konnten die Elmshorner zwar nicht punkten, aber aufgrund der angespannten Personaldecke immerhin Schadensbegrenzung betreiben. „Neben elf einigermaßen fitten Spielern hatte ich auf der Bank noch unseren Ersatztorwart, den Trainer der dritten Mannschaft und einen Verletzten sitzen“, haderte Hammermann.

TuS Hemdingen-Bilsen – Tangstedter SV 6:0 (1:0)

Die Erleichterung kam in Form des Treffers zur Hemdinger 1:0-Führung durch Ben Petrikowski Sekunden vor dem Halbzeitpfiff. „Das Tor wirkte wie ein Brustlöser“, war TuS-Coach Patrick Kinastowski sichtbar froh.

Bis dahin hatte sich sein Team gegen den Tangstedter SV zwar jede Menge Chancen erspielt, den Ball aber einfach nicht über die gegnerische Torlinie gebracht. Mit der Führung im Rücken lief es deutlich besser, zwischen der 53. und 63. Minute trafen die Hausherren im Zwei-Minuten-Takt zum 6:0.

TSV Sparrieshoop – Seestermüher Marsch 4:1 (2:1)

„Es war ein vernünftiges Spiel und Seestermühe bis zum 3:1 auf Augenhöhe“, versuchte Sparrieshoops Trainer Jörn Boelter den 4:1-Sieg seiner Schützlinge zu analysieren. Damit schloss Boelter auch ein, dass der Gastgeber in der ersten Halbzeit seine Mühe hatte.

„Im zweiten Durchgang haben wir aber zu unserem Spiel gefunden und auch aufgrund einer starken Abwehrleistung letztlich verdient gewonnen“, so der Übungsleiter.

Während der TSV Sparrieshoop mit diesem Sieg eine Negativserie beendete – seit 2015 gab es keinen Sieg mehr gegen die Märschler –, folgte für das Team von Chefcoach Sven Glück nach zuvor zehn Spielen ohne Niederlage nun bereits die dritte Niederlage in Folge.



Union Tornesch II – Gencler Birligi 2:1 (1:1)

Im Nachbarschafts-Derby war für Gencler Coach Feyyat Kilic klar: „Wir hatten einfach keine Kraft für 90 Minuten und in der Nachspielzeit trat mit zwei Roten Karten wieder unsere Disziplinlosigkeit an den Tag.“ Dabei glich Nihat Meric die Führung der Gastgeber (2.) nach gut einer halben Stunde aus. In zweiten Durchgang jedoch lief nicht mehr viel zusammen.



Kreisliga 7

FC Roland Wedel II – Holsatia/EMTV 4:3 (1:0)

„Die Wedeler sind eine wirklich gute, technisch versierte Mannschaft“, musste Holsatias Trainer Manfred Pistone nach der 3:4-Niederlage der Elmshorner Kreisliga-Fußballer zugeben.

Unterm Strich über 65 Minuten eine eindeutige Angelegenheit, Wedel führte zu diesem Zeitpunkt mit 4:0, musste dann aber nach Verletzung eines Spielers und bereits ausgeschöpftem Auswechselkontingent in Unterzahl spielen. „Da haben wir uns noch einmal voll rein gekniet“, meinte Pistone.

Mit Toren von Mohammad Rfaai, Torben Mohrdieck und Andreas Schmunk kam Holsatia zwar noch einmal heran – allerdings zu spät, um die Niederlage in der Staffel 7 noch abzuwenden.

Heidgrabener SV II – Hetlinger MTV 0:3 (0:0)

„Hetlingen hat schon eine starke Mannschaft und verdient gewonnen“, sagte Zuschauer Frank Tesch am Freitagabend nach der 0:3-Niederlage der Zweiten des Heidgrabener SV gegen den Tabellenführer der Staffel 7.

Ohne Dominique Abratis, Torben Seemann, Joshua und Marlon Rockel, Jan-Niklas Galke, Dennis Malysz, Tobias Wurl und Finn Koschenz fehlten den Hausherren allerdings auch zahlreiche Leistungsträger.