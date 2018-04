Fechten : Kleeblatt voller Optimismus

Vier EMTV-Fechterinnen fahren zu den Deutschen Degenmeisterschaften der B-Jugendlichen. Sicherheit soll dem Quartett ein besonders Ritual geben.

von Anke-Suzan Behrmann

26. April 2018, 10:30 Uhr

Elmshorn | Optimismus gehört für die vier Degenfechterinnen des EMTV, die an diesem Wochenende in Heidenheim die Deutschen Meisterschaften der B-Jugendlichen bestreiten, zu den Eigenschaften, die ein Fechter braucht, um gut agieren zu können.

Darüber sind sich die Elmshornerinnen Emilie Wrage (13) und Anna Julia von Wolff (13) mit Loreley Thais Wall (12) aus Haselau und Lilli Löhler (13) aus Brunsbüttel einig.

Ein Lächeln als Grundstein für den Erfolg

„Wenn man mit einem Lächeln im Kopf auf die Planche tritt, ist man motiviert und kann auch gut fechten“, erläutert Wall. „Trübselige Gedanken vor dem Gefecht lenken einen ab und das rächt sich“, ergänzt Löhler.

Wall und Löhler gehören zu den Schleswig-Holsteinerinnen, die sich im Jahrgang 2005 für die DM qualifiziert haben. Von Wolff und Wrage sind Jahrgang 2004. Löhler wechselte vor zweieinhalb Jahren zum EMTV. Weil sie sich mit ihren Trainern Natalia und Sergey Kentesh und der Trainingsgruppe wohlfühlt, nimmt die 13-Jährige für jedes Training die lange Anreise von Brunsbüttel auf sich.

Familie Oreo Donut

Innerhalb der Trainingsgruppe haben die Mädchen einen so guten Zusammenhalt, dass auch die anderen Fechterinnen ihnen die Daumen drücken. Zudem haben sie eine What‘s-App-Gruppe mit dem Namen „Familie Oreo Donut“ gegründet, in der sie sich regelmäßig austauschen.

„Wir sind alle miteinander befreundet“, erklärt Wrage, die als Einzige schon Erfahrungen bei Deutschen Meisterschaften sammelte. Im vergangenen Jahr in Neheim wurde sie 29. der Einzelwertung. „Wir fechten in verschiedenen Runden und vielleicht auch in verschiedenen Hallen. Aber jede, die schon fertig ist, sucht die anderen auf und unterstützt sie.“

Ein Plan, der auch Anna von Wolff Mut macht. Die Bismarckschülerin hat erst in diesem Jahr ihre Fechtprüfung abgelegt und zwei Ranglistenturniere bestritten. Mit ihrer Schwester Grete von Wolff hatten Löhler, Wall und Wrage bei den Landesmeisterschaften der A-Jugend ein Team gebildet.

Besonderes Ritual vor dem Gefecht

Bei den DM werden drei EMTVerinnen für Schleswig-Holstein auf Punktejagd gehen; die vierte ist Reserve. Wie sich das Team zusammensetzt, entscheidet die Trainerin vor Ort. Sicherheit wird dem Kleeblatt auf jeden Fall sein Ritual geben: vor dem Gefecht nehmen sich die vier Sportlerinnen in den Arm, singen und drehen sich dabei im Kreis. Und den Rest gehen sie dann mit Optimismus an.