Stämmige Statur und immer in kurz : Jascha Fehlberg ist ein untypischer Torwart

Die Handballer der HSG Horst/Kiebitzreihe sinnen im Pokal auf Revanche. Viel hängt dabei auch von Jascha Fehlberg ab.

von Michael Bunk

02. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Horst | Kurze Hose, wie alle anderen auch, kurzes Hemd. Auf den ersten Blick unterscheidet sich Jascha Fehlberg nicht von seinen Mannschaftskameraden. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass alle anderen ein rot-blau-gestreiftes Jersey tragen; das von Fehlberg ist aber Grau-Schwarz.

Torwart statt Kreisläufer

Einfache Erklärung: Fehlberg spielt nicht im Feld – Kreisläufer wie die kräftige Statur vermuten lassen könnte, sondern Fehlberg steht bei den Haien im Tor. Auch am Dienstagabend, 2. Oktober, wenn die Handballer der HSG Horst/Kiebitzreihe in der zweiten Runde des schleswig-holsteinischen Pokalwettbewerbs ihren Ligakonkurrenten TSV Sieverstedt in der landläufig „Hölle Horst“ genannten Sporthalle der Jacob-Struve-Schule empfängt.

Die HSG Horst/Kiebitzreihe muss im Pokalspiel gegen den TSV Sieverstedt (20 Uhr, Horst) ohne den nach wie vor verletzten Mirko Hahn und ohne Tim Rohwedder, der beruflich in London weilt, auskommen. „Wir wollen mit aller Macht weiter kommen“, lässt HSG-Trainer Michael Krieter trotz dieser Ausfälle keinen Zweifel an der Ausrichtung für den Dienstagabend.

Hart im Nehmen

„Ich fühle mich einfach wohler und bin so beweglicher“, erklärt der 30-Jährige die für seine Position ungewohnte Kleiderwahl, da die meisten seiner Torhüter-Kollegen als Schutz gegen die heranrauschenden harten Bälle lang tragen. „Ich bin nicht schmerzempfindlich“, sagt Fehlberg.

Die Erinnerungen an den Mitaufsteiger sind frisch – und nicht gut. Das Aufeinandertreffen in der Schleswig-Holstein-Liga hatte Horst/ Kiebitzreihe vor zweieinhalb Wochen deutlich 26:33 verloren. Die „Haie“ waren ziemlich zahnlos gewesen, Fehlberg eingeschlossen. „Wir haben eine Rechnung offen und werden uns deutlich anders präsentieren“, kündigt der Schlussmann an.

Formkurve steigt

Denn inzwischen hat sich die Stimmung aufgehellt. Das 26:23 über den TSV Altenholz II war ein Sieg des Willens – und ein Sieg Fehlbergs, der mehr als die Hälfte aller auf sein Tor geflogenen Bälle parierte und so die „Fahrkarten“ seiner Vorderleute im Angriff ausbügelte.

„Das war auch für ihn wichtig, weil er bisher nicht richtig in die Saison reingekommen ist“, sagt HSG-Trainer Michael Krieter und verwies auf die kurze Vorbereitungsphase. „Uns fehlen 14 Tage. Ich merke, dass es jetzt Woche für Woche besser wird“, sagte er.

„Mein absoluter Wunschspieler”

Jascha Fehlberg hat mit Saisonbeginn den Platz von Niklas Karven zwischen den Pfosten übernommen. Der 30-Jährige ist im Sommer nach Henstedt-Ulzburg gezogen und hat daher den amtierenden Oberliga-Meister HSG Ostsee trotz des Aufstiegs in die 3. Liga verlassen.

„Jascha ist mit seinem Alter und seiner Erfahrung mein absoluter Wunschspieler, der die Mannschaft und die jungen Torhüter weiter mit entwickeln kann“, hatte Krieter im Sommer frohlockt, als er den Wechsel eingetütet hatte.

Krieter wählt am schnellsten

Tempo war für diesen Coup entscheidend. „Pumpe hat am schnellsten angerufen“, so Fehlberg, dem auch mehrere Angebote von Hamburger Oberliga-Vereinen vorlagen. Die Entscheidung für die Haie war offenkundig goldrichtig. „Ich fühle mich pudelwohl. So einen Zusammenhalt und so eine Euphorie habe ich noch nicht erlebt“, schwärmt er und lässt ahnen: Die Gäste werden sich warm anziehen müssen. Er selbst aber trägt weiter kurz.