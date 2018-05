Schwimmen : Jacob Heidtmann bei EM dabei

Athlet aus dem Swim-Team Elmshorn erhält Starterlaubnis für die Staffel. Auch Lea Boy darf für Schottland planen.

von Michael Bunk

05. Mai 2018, 09:30 Uhr

Elmshorn | Der reine Erholungsrulaub in Schottland fällt aus. Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat Jacob Heidtmann (Foto) vom Swim-Team Stadtwerke Elmshorn für die Schwimm-Europameisterschaften vom 3. bis 9. August im schottischen Glasgow nominiert.

Der aus Borstel-Hohenraden stammende Student hat zwar die Norm für einen Einzelstart über seine Spezialdisziplin 400 Meter Lagen verpasst, ist aber als Jahresbester über 200 Meter Freistil fester Bestandteil der 4-x-200-Meter-Staffel. „Ich freue mich darüber“, kommentierte der 23-Jährige.

Lea Boy wohl auch dabei

Die Elmshorner Freiwasserschwimmerin Lea Boy darf auch mit dem Start in Glasgow planen, doch vor der endgültigen Nominierung muss sie Mitte Juni noch das Weltcuprennen in Setubal (Portugal) bestreiten.

Heidtmann hatte vor drei Wochen versucht, in Eindhoven die Einzel-Norm für seine Lieblingsstrecke zu schaffen, doch daraus wurde nichts. „Die liefen schlecht“, gab er unumwunden zu. Daher verzichtete er bei den German Open sieben Tage später auch auf diesen Start.

Neue Bestzeit für Heidtmann

Dafür drückte er in Berlin seine persönliche Bestzeit auf 200 Meter Freistil um eine halbe Sekunde auf 1:47,2 Minuten. Eine neue Ausrichtung kommt aber nicht in Frage. Kommentar Heitmann: „Dass ich jetzt als bester Starter die Staffel schwimme, ist super, aber langfristig will ich natürlich wieder über die 400 Meter Lagen ran.“