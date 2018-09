Pechsträhne hält an : In Tornesch ist für das Elmshorner HT nichts zu holen

Die Elmshorner Landesliga-Handballer verlieren erneut beim TuS Esingen II. Insbesondere im Angriff fehlte das Glück.

von Michael Bunk

25. September 2018, 12:30 Uhr

Tornesch, Elmshorn | Eine Serie würde reißen – so viel war vor dem Anpfiff klar. Es ist die des Elmshorner HT geworden. Die Landesliga-Handballer von der Krückau unterlagen im Kreisderby dem TuS Esingen II überraschend deutlich 23:33 (13:18).

„Wir können in Esingen einfach nicht gewinnen“, stöhnte EHT-Betreuerin Meike Kamin. Auch in der vergangenen Serie hatten die Elmshorner die Halle an der Klaus-Groth-Straße mit leeren Händen verlassen.

Pech im Abschluss

In Abwesenheit von Trainer Andre Zekorn enttäuschten die EHT-Mannen keineswegs, aber von Anpfiff an stimmten eben Kleinigkeiten nicht. Zum einen fehlten eigene Tore. „Ich weiß nicht, wie oft wir die Latte getroffen haben“, haderte Kamin. Die Abpraller landeten dann auch noch zumeist bei den Hausherren, die den Raum für leichte Tore nutzten.

Ohnehin wusste die Tornescher Oberliga-Reserve mit den erfahrenen Dennis und Tobias Lißner jeden noch so kleinen Fehler in der Elmshorner Abwehr zu bestrafen. Die Torhüter Peter Bergmann und Ben Kamin bekamen die Hand in diesen Szenen dann passend zu diesem Abend auch nur fast an den Ball.

Elmshorner stemmen sich gegen die Niederlage

Positiv hielt Meike Kamin fest, dass trotz des immer weiter anwachsenden Rückstandes sich kein Frust breit gemacht habe. „Die Jungs haben nicht aufgegeben und bis zum Ende gespielt“, sagte sie. Am Sonntag, 30. September, muss das EHT erneut auswärts ran. Dann geht es zum nächsten Kreisvergleich beim TuS Holstein Quickborn.