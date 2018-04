Fussball-Kreisliga : Heimspiel, das keines ist

Der Heidgrabener SV empfängt den TSV Seestermüher Marsch. Die Gäste kennen sich bereits bestens auf dem Kunstrasenplatz in Heidgraben aus.

von Hans-Peter Schwider

06. April 2018, 12:30 Uhr

Heidgraben | Obwohl der Spielplan eine Heimpartie für die Fußballer des Heidgrabener SV vorsieht, wiegelt Ove Hinrichsen deutlich ab. „Von einem Heimvorteil kann man nicht mehr sprechen, da Seestermühe ja zwei seiner Heimspiele bei uns bestritten hat“, so der Cheftrainer der Gastgeber.

Gute nachbarschaftliche Beziehungen zwischen dem Heidgrabener SV und dem TSV Seestermühe hatten es möglich gemacht, dass die Märschler wegen Unbespielbarkeit des eigenen Naturrasens ihre Begegnungen gegen den TuS Hasloh (4:1, 17. Februar) und den SV Hörnerkirchen (3:2, 11. März) an der Uetersener Straße absolvieren konnten.

Hinspiel hat keine Aussagekraft mehr

„Ich erwarte ein ganz enges und ausgeglichenes Spiel“, geht Hinrichsen daher auch eher zurückhaltend in die Partie gegen Seestermühe am Sonntag, 8. April (15 Uhr). Anders als noch am 24. September des vergangenen Jahres, als die Heidgrabener dem TSV mit 6:2 eine äußerst empfindliche Heimniederlage zugefügt hatten.

Dies war allerdings noch zu Zeiten, in denen Michael Pelster als glückloser Trainer das Zepter in der Hand hielt. Nur kurze Zeit später übernahm dann Sven Glück (39) interimsweise die Mannschaft.

Seestermühe im Formhoch

Ein Glücksfall für den TSV, der unter Glück noch kein einziges Spiel verloren hat. 24 Punkte bei 32:12-Toren lautet die Bilanz aus den zurückliegenden zehn Spielen. „Diese Offensive gilt es in den Griff zu bekommen“, warnt Hinrichsen seine Elf. Respekt schwingt unüberhörbar mit, obwohl der kleine HSV als Tabellenzweiter und Gastgeber als Favorit gilt.

Beim Heidgrabener SV sind Mark Bushaj und Johannes Scheck verletzt, Christian Kramer krank, Philip Römhild sowie Yannick Sippel beruflich abwesend, während bei den Gästen nach wie vor Jan Früchtnicht, Fabian Stieler sowie Malte Luitjens verletzt ausfallen.