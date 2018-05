American Football 2. Bundesliga : Heim-Auftakt für die Elmshorn Fighting Pirates

Die Elmshorner empfangen die Berlin Adler im Krückaustadion. Für Offense Tackle Dennis Kenzler ein besonderes Spiel.

von Kornelius Krüger

04. Mai 2018, 11:20 Uhr

Elmshorn | Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt. Als die Elmshorn Fighting Pirates im Dezember 2017 die Verpflichtung von Dennis Kenzler bekanntgaben, horchte die Football-Szene im Norden auf.

Kenzler hat das Sieger-Gen

Mit dem 26-jährigen Offense Tackle hat sich der hiesige Zweitliga-Aufsteiger einen absoluten Leistungsträger gesichert, der das Sieger-Gen nicht nur im Heimspiel am Samstag, 5. Mai, gegen die Berlin Adler (15 Uhr, Krückaustadion) an die Teamkollegen vermitteln soll.

Kenzler weiß, wie man Erfolge einfährt. In den vergangenen zwei Jahren gewann der Kölln-Reisieker mit den New Yorker Lions aus Braunschweig den German Bowl 2016 (die deutsche Meisterschaft) und wurde zweimal in Folge Europapokalsieger.

Enge Verbundenheit mit Elmshorn

Trotz der Titelgewinne entschied sich Kenzler zu einer Rückkehr zu seinen Wurzeln – und gegen die Beletage des deutschen Footballs. „Es hat sich beruflich etwas geändert. Zuletzt war ich zwischen Kölln-Reisiek und Braunschweig hin- und hergependelt. Das war auf die Dauer zu anstrengend“, erklärt der Disponent eines Paketdienstes.

Foto: Kornlius Krüger

Kenzler hatte fortan mehrere sportliche Angebote aus dem Norden – das Rennen machte sein alter Verein aus Elmshorn. „Es herrscht eine gewisse Verbundenheit, nicht nur weil ich zwei Minuten vom Stadion entfernt wohne“, so der ehemalige Fußball-Torhüter.

Schließlich fing mit einem offenen Probetraining bei den Junior Pirates im Jahr 2008 alles an. „Der Sport hat mich anschließend nicht mehr losgelassen“, blickt der Offense Tackle zurück.

Böse Erinnerungen an die letzten beiden Spielzeiten in der 2. Liga

Während es für Kenzler zu Beginn seiner Football-Karriere stets bergauf ging, musste der 26-Jährige 2014 und 2015 die ersten Rückschläge verkraften. In den beiden Zweitliga-Spielzeiten gewannen Kenzler und Co. nur drei von 28 Partien und mussten den Abstieg in die Regionalliga hinnehmen.

„Das waren harte Spielzeiten, die mir jedoch eine Lehre waren“, gesteht der Kölln-Reisieker. Kenzler intensivierte das Training, Lauf- und Krafteinheiten außerhalb des Teamtrainings gehörten fortan zum regelmäßigen Pensum des kräftigen Akteurs.

„Wir sollten uns schnell im Mittelfeld etablieren.”

Nicht nur aufgrund seiner eigenen Qualität glaubt Kenzler, der sich nach einer Schulter-Operation noch auf dem Weg zur Topform befindet, an ein erfolgreicheres Abschneiden der Piraten im Vergleich zu den vorherigen Zweitliga-Spielzeiten. „Wir haben ein gutes Team, gute Trainer und auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft passt. Wir sollten uns schnell im Mittelfeld etablieren“, meint Kenzler.

Worte, die aus dem Mund von Headcoach Jörn Maier stammen könnten. Maier hat sein Team akribisch auf die Partie gegen Berlin vorbereitet. „Wir wissen um die Stärken und Schwächen der Adler. Am wichtigsten wird sein, dass wir unseren Fokus nicht verlieren“, sagt der 47-Jährige und verweist auf die 15 Strafen beim 32:35 in Rostock.

„Werde von Woche zu Woche stärker.”

Bei der Auftaktniederlage hielt sich Kenzlers Einsatzzeit noch in Grenzen, die Schulter ließ nicht mehr zu. „Ich werde aber von Woche zu Woche stärker“, sagt Kenzler und fügt angriffslustig hinzu: „Ich will jedes Spiel gewinnen, Samstag soll der erste Streich folgen.“ In Elmshorn hoffen sie, dass die Sieger-Mentalität ansteckend ist.