eSports FIFA 18 : Fußball-WM an der Spielkonsole in Elmshorn

Elmshorner MTV richtet kurz vor der WM in Russland ein FIFA 18-Turnier für Zweier-Teams aus. Anmeldephase hat begonnen.

von Michael Bunk

26. April 2018, 09:30 Uhr

Elmshorn | Am Sonnabend, 9. Juni, knapp eine Woche vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, richtet der Elmshorner MTV in der Olympiahalle ein eSports-Turnier in Elmshorn aus. Gespielt werden soll eine sogenannte „Vor-WM“ in dem Computerspiel FIFA 18 auf der Playstation 4.

Gespielt wird mit Nationalteams

In Zweier-Teams wird dann um den digitalen WM-Titel gekämpft. Diese Duos bestehen jeweils aus einem Kapitän, welcher mindestens 16 Jahre alt sein muss, und einem Mitspieler, der mindestens sechs Jahre alt sein muss.

An diesem Tag wird von Beginn an Konzentration gefordert sein, da im K.-o.-Modus gespielt wird. Sollte nach der regulären Spielzeit noch kein Gewinner feststehen, geht es umgehend ins Elfmeterschießen.

Torwandschießen, Tischkicker und Headis

Gespielt wird, wie es sich für eine Weltmeisterschaft gehört, nur mit den Nationalmannschaften. Des Weiteren wird in der Halle ein sportliches Programm angeboten, welches aus Torwandschießen, Tischkicker – sowie Headis-Platten besteht.