Oktober-Cup des MTV Horst : Feierstimmung zum kleinen Jubiläum

Auch die 10. Auflage des bundesweit größten Tischtennis-Mixed-Turniers war mit 64 Paaren wieder restlos ausgebucht.

von Hermann Mohrdieck

24. Oktober 2018, 12:15 Uhr

Horst | Mehr als 120 Zelluloidcracks in 64 Paaren haben den 10. Oktober-Cup des MTV Horst wieder zu einem Erfolg werden lassen. Bei dem kleinen Jubiläum des mittlerweile größten Tischtennis-Mixed-Turniers in Deutschland gewannen Hanna Regenbogen und Jörg Nickel. Wie immer wurde nach den Matches an den Tischen in geselliger Runde bis weit in die Nacht gefeiert.

Zuvor aber galt es, die Sieger in Gruppen, Haupt- und Trostrunde zu ermitteln. Dabei wurde nach den alten Regeln auf zwei Gewinnsätze bis 21 Punkte gespielt, klassenhöhere Akteure mussten niederklassigen Paarungen gestaffelte Vorgaben geben. Insgesamt neun Stunden dauerte es, bis die Gewinner feststanden.

Gastgeber bleiben früh auf der Strecke

Nach den Gruppenspielen ging es in Haupt- und Trostrunde weiter. Dabei hielten sich die Akteure von Gastgeber MTV Horst größtenteils vornehm zurück. In die Hauptrunde schafften es nur drei Paare, die aber dann gleich in der ersten Runde rausflogen.

Am Ende setzten sich hier Hanna Regenbogen (ohne Verein) und Jörg Nickel (Team Eiderstedt), durch. Sie bezwangen im Finale Dörte und Marco Müller vom SC Hohenaspe mit 2:0 Sätzen. Zuvor warfen sie die Top-Gesetzten Angelika und Stefan Schmidt (TuS Esingen) ebenfalls mit 2:0 aus dem Rennen. Das Ehepaar Müller war im Halbfinale mit 2:0 gegen Julia Jäckstein (TTG Südstormarn) und Bastian Graf (SC Vier Marschlande) erfolgreich.

Nach dem Turnier ist vor der Party

In der Trostrunde dominierten Andrea Rehder und Frank Ramin vom SC Hohenaspe. Sie gewannen im Finale mit 2:1 gegen Nathalie Jokisch (TSV Heiligenrode) und Lynn Liebert (TuS Eversten). Das Horster Duo Silvia Sommer/Eike Meseck gelangte bis ins Halbfinale, musste sich dann aber klar gegen Jokisch/Liebert geschlagen geben.

Die Turnierleitung lag wieder in den bewährten Händen von Stefan Sommer und Dirk Koch. „Es lief wieder alles perfekt und wir konnten diesmal sogar früher zum gemütlichen Teil des Turniers übergehen, da die Spiele eher abgeschlossen werden konnten als im vergangenen Jahr“, freute sich Sommer.