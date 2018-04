Fussball-Landesliga Hammonia : FC Elmshorn im Stile eines Topteams

Elmshorner feiern dank des 3:1 im Kreisderby beim VfL Pinneberg II dritten Sieg in Serie. Besonders Emmanuel Kwakye wird gefeiert.

von shz.de

03. April 2018, 16:00 Uhr

Elmshorn | Helge Kahnert, verletzter Abwehrchef, musste Fiete bremsen. Immer wieder wollte sein Jüngster (ein Jahr, zwei Monate) aufs Spielfeld laufen. Um ihren Nachwuchs müssen sich die Landesliga-Fußballer des FC Elmshorn anscheinend nicht sorgen. Aktuell haben sie Emmanuel Kwakye, der dem 3:1 (1:0) auf dem Grand des VfL Pinneberg II mit zwei Treffern seinen Stempel aufdrückte.

Asan Saliev vergab gute Pinneberger Möglichkeiten (17., 32.). „Emma“ machte vor, wie es geht. Der frühere VfLer, letzte Serie in der Oberliga zumeist nur Mitläufer, ließ Pinnebergs Schlussmann Felix Rakus mit seinem Scharfschuss unter die Latte keine Abwehrmöglichkeit (0:1/27.).

Nicht nur in dieser Szene offenbarte sich die Innenverteidigung als Pinneberger Achillesferse. In der 50. Minute erhöhte Kwakye per Schuss in die rechte Ecke auf 2:0. Diskutieren konnte man, ob vorher im Mittelfeld ein regelwidriger Rempler an Cevin Clausen (VfL II) vorlag.

Igor da Costa entschied die Partie mit einem Kopfballtreffer nach einem Eckstoß von Jannick Prien endgültig (0:3/75.). „Wir waren präsent und haben den Kampf auf dem ungewohnten Grandplatz angenommen“, freute sich FCE-Coach Dennis Usadel.

Das Privatduell zwischen dem wie da Costa eingewechselten Pinneberger Özay Alasan mit Morten Nagel endete im Gegensatz zum Spiel unentschieden. Bei Alasans Freistoß reagierte Nagel glänzend (85.). Alasans 1:3 (88.) nach Salievs Flachpass war ein halbes Eigentor des FCE-Torhüters, für den Ausgang des Kreisderbys aber unerheblich.