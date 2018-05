Horster Pferdetage : Erfolg Nummer drei

Jakob Kock-Evers triumphiert nach 2012 und 2017 erneut in der Hauptprüfung der 40. Horster Pferdetage

von Anke-Suzan Behrmann

02. Mai 2018, 11:55 Uhr

Horst | Der Vorjahressieger war nicht zu stoppen. Jakob Kock-Evers (30) vom RV Rehagen wiederholte in der Hauptprüfung der 40. Horster Pferdetage mit Cadeau du Ciel seinen Erfolg im Preis des Hell Stallion Stud.

Somit siegte der amtierende Deutsche Amateurmeister nach 2012 und 2017 das dritte Mal in der Hauptprüfung der Reitveranstaltung auf dem Gelände beim Horster Wasserwerk.

Anspruchsvoller Parcours

Für das M**-Springen mit Stechen waren dieses Mal 17 Pferde gemeldet, es gingen elf Paare an den Start. Der Elmshorner Philipp Schulze und der Spanier Borja Garcia-Gallardo Garcia sattelten dafür gleich zwei Pferde. Für den Umlauf hatten Parcoursbauer Dirk Rasch und seine Helfer elf Hindernisse mit 13 Sprüngen aufgebaut. Es dauerte bis zur fünften Reiterin, Laura Tasche vom RFV Elmshorn, ehe der erste fehlerfreie Ritt gezeigt wurde.

Tasche lieferte auf Barbarella eine schnelle und konzentrierte Runde ab. Danach läutete die Startglocke für Kock-Evers und Cadeau du Ciel. Auch sie blieben fehlerfrei. Insgesamt qualifizierten sich vier Reiter für das Stechen. Da machten Kock-Evers und Cadeau du Ciel kurzen Prozess: Sie flogen fehlerfrei in 35,34 Sekunden über die sechs Hindernisse und sieben Sprünge. Das war nicht zu toppen.

„Ich reite lieber schnell”

„Ich bin immer gern in Horst und mache traditionell den Saisonauftakt hier“, erklärte Kock-Evers nach der Siegerehrung. „Ich reite nicht gern in Hallen, da ist es uns einfach zu eng. Draußen macht uns mehr Spaß, weil Cadeau mehr galoppieren kann. Ich reite lieber schnell.“ Daher hat sein 15-jähriger Wallach, der sich nach seinem Erfolg mit einigen Grasbüscheln belohnte, im Winter Turnierpause.

„Die Horster Pferdetage waren unser erstes Turnier seit den Deutschen Amateurmeisterschaften im vergangenen Herbst. Ich trainiere meist bei uns in Hohenhorst auf einer Koppel und fahre dann mit Cadeau los, wenn ich das Gefühl habe, dass wir gut unterwegs sind“, so Kock-Evers.

Nur gelegentlich ist der Schornsteinfeger mit seinem Pferd zum Training in Breitenburg bei Evi Bengtsson. „Das ist zeitaufwändig, wir sind drei Stunden unterwegs.“

Besonderes Ritual während eines Turniers

Bei seinen Turnieren schwört Kock-Evers auf ein Ritual: Vor seinen Ritten steigt er noch einmal aus dem Sattel und holt sich einen Kuss von seiner Ehefrau ab. „Das machen wir immer so“, sagt er. „Und dieses Mal ist mein linker Reitstiefel, mit dem ich schon seit meiner Jugend geritten bin, während des Umlaufs kaputt gegangen. Aber das war sicher auch ein gutes Omen.“

Auch für den RFV Elmshorn war das Turnier des RFV Kollmar ein Erfolg: „Wir waren mit fünf der 13 Reitabteilungen am Start“, sagte dessen Vorsitzende Gesche Röttger über das Engagement in den verschiedenen Reitställen aus Elmshorn und dem Umland, die in diesem Verein zusammengeschlossen sind.

„Umso mehr freue ich mich, dass wir neben einigen Einzelprüfungen auch den Wettkampf für Reitabteilungen gewinnen konnten.“