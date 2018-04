Mitgliederversammlung : Entspannung in der Kasse bei Fortuna Elmshorn

FTSV ernennt Christa Harms zum Ehrenmitglied. Verbindlichkeiten abgebaut.

von Michael Bunk

23. April 2018, 12:00 Uhr

Elmshorn | Auf dem Papier ist Christa Harms angestellte Schwimmtrainerin beim FTSV Fortuna Elmshorn. Doch was die mittlerweile 79-Jährige am Beckenrand Woche für Woche bei der Betreuung des Schwimm-Nachwuchses leistet – und das seit mehr als 30 Jahren – war für Dierk Paulsen kaum in Worte zu fassen.

„Die Leistungen sind so viele, dass man damit eine Abendprogramm füllen kann“, sagte der stellvertretende Vereinsvorsitzende während des Delegiertenversammlung des zweitgrößten Elmshorner Sportvereins.

„Durch deine Hände sind alle unsere Leistungsträger gegangen.“ Diese Laudatio hatte seinen Grund: Paulsen und Vereinschef Dierk Meyer ernannten Harms zum Ehrenmitglied des Vereins.

Weniger Mitglieder, aber Überschuss in der Kasse

Es war der emotionale Höhepunkt einer Versammlung, in der die beiden in ihren Ämtern einmütige bestätigten Vorstandsmitglieder enstpannt wie lange nicht mehr wirkten. Trotz eines leichten Mitgliederrückgangs haben sich die Finanzen stabilisiert.

„Wir sind froh, wenn wir den Status Quo halten können“, sagte Meyer. Dem Verein fehle ein Studio, in dem die Mitglieder die Zeit bestimmen können, wann sie Sport treiben wollen.

Der für die Kasse zuständige stellvertretende Vorsitzende Walter Muntz verwies in seinem Bericht auf einen Überschuss von 65.000 Euro. „Wir können erstmals einen nennenswertes Vermögen ausweisen“, sagte er. Zudem konnte ein Teil der Darlehensverbindlichkeiten getilgt werden.

Diesen Weg geht der FTSV Fortuna weiter, auch auf Kosten eines leichten Fehlbetrags im Haushaltsvoranschlag für das laufende Jahr. „Wir haben ja genügend auf dem Konto“, konnte Meyer damit locker umgehen.