Vom Angreifer zum Verteidiger : Emmanuel Kwakye über seine neue Rolle beim FC Elmshorn

Der gelernte Offensivmann wurde von FCE-Coach Usadel zum Außenverteidiger umgeschult. Ein Konzept, das sich bewährt hat.

von Michael Bunk

21. September 2018, 15:35 Uhr

Elmshorn | Vergangene Saison hat Dennis Usadel beim FC Elmshorn Yannik Kouassi vom Stürmer zum Außenverteidiger umgeschult. Nun hat Emmanuel Kwakye auf Initiative des Trainers auf der gegenüberliegenden linken Außenbahn ebenfalls Position in der hinteren Reihe bezogen.

Seither läuft es für den Fußball-Landesligisten, der am heutigen Freitag den USC Paloma – für Usadel erster Anwärter auf den Aufstieg – an der Wilhelmstraße empfängt (19.30 Uhr).

Freie Bahn für Sprinter Kwakye

Dabei will Usadel gar nicht auf die Offensivkraft des 1,91-Meter-Manns verzichten. „Emma ist einer, der Platz braucht. Wenn er ins Laufen kommt, kannst du ihn nur durch ein Foul stoppen“, ist Usadel davon überzeugt, dass Kwakye hinten mindestens ebenso gut aufgehoben ist wie vorne.

Der so Gelobte brauchte etwas, um sich mit der Luftveränderung anzufreunden. „Das ist schon eine Riesenumstellung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da durchgehend spielen soll“, gibt er zu. Vergangene Saison war dies nur sporadisch der Fall.

Nun sieht alles nach einer Dauerlösung aus, auch wenn der interne Konkurrenzkampf zuletzt zur Freude des Trainers größer geworden ist.

FC Elmshorn – USC Paloma. Gegen die Hamburger ist der FCE noch ungeschlagen. In der vergangenen Saison trennte man sich an der Wilhelmstraße 2:2, auswärts siegte das Team von Trainer Dennis Usadel 3:0.

Mehr Sicherheit dank Systemwechsel

Gekommen ist diese Verschiebung mit dem Wechsel von der erfolglos ausprobierten Formation mit drei Stürmern – fünf Niederlagen zum Saisonauftakt – hin zum altbekannten 4-4-2-System. „Eigentlich ein einfaches System, aber jeder kennt’s“, urteilt Usadel.

Kwakye überzeugt seinen Übungsleiter aber nicht nur mit weiter ungebändigtem Vorwärtsdrang auf der Außenbahn, sondern auch mit einem guten Abwehrverhalten. „So langsam fühle ich mich dort wohl“, sagt er.

Rauf und runter – das ganze Spiel

Als schneller Mann könne er auch dann aushelfen, wenn in der Innenverteidigung der nicht mehr ganz so fixe Helge Kahnert Probleme bekommt.

„Ballverluste in der Vorwärtsbewegung wiegen dann doppelt schwer“, hat Kwakye mittlerweile mehr als einmal festgestellt, da er im Vollsprint seine Position hinten wieder einnehmen musste. „Das ist konditionell sehr anstrengend.“

Sonderschichten entlang der Alster

Die nötige Luft war zu Saisonbeginn nicht da. Die zwei Wochen Urlaub bei der Familie in Ghana waren schön, aber die konditionellen Grundlagen musste der gebürtige Hamburger mühsam nachholen. „Ich bin morgens alleine oder mit Freunden um die Alster gelaufen“, erzählt er von freiwilligen Extraschichten vor seinem Job als Schulbegleiter an der Stadtteilschule Wilhelmsburg. Im Februar will er mit dem Studium Sport auf Lehramt beginnen.

„Ich wollte zeigen, was ich drauf habe”

Der Ehrgeiz kommt nicht von ungefähr: Nach der Jugend bei verschiedenen Hamburger Vereinen hatte er es beim USC Paloma und dem SV Lurup versucht, in der Oberliga Hamburg zu landen, konnte sich dort aber ebenso wenig durchsetzen wie bei den SH-Ligisten Kilia Kiel und SSV Pölitz.

Zuletzt war er beim VfL Pinneberg in der Rückrunde 2016/17, ehe es ihn nach Elmshorn in die Landesliga verschlug. „Ich wollte den Coaches zeigen, was ich drauf habe“, sagt er. Thorben Reibe, einst sein Trainer beim VfL, konnte sich vergangenen Sonntag davon überzeugen – auch wenn Kwakye leicht geschwächt durch eine Erkältung nicht zu den überragendsten Elmshornern beim 2:0 über dessen aktuelles Team Union Tornesch zählte.

Ziel bleibt die Oberliga

Den aktuellen Aufwärtstrend will Kwakye selbstredend fortsetzen. Er hofft immer noch, mit dem FCE am Ende der Saison unter die ersten fünf zu kommen. „Mein persönliches Ziel bleibt die Oberliga. Deshalb möchte ich jetzt mit Elmshorn angreifen“, bekräftigt er – auch als Außenverteidiger.