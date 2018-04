Leichtathletik : Elmshorner Stadtlauf wird volljährig

18. Auflage wieder auf gewohntem Termin im September. Anmeldephase hat begonnen.

von Michael Bunk

18. April 2018, 09:00 Uhr

Elmshorn | „Wir kehren auf unseren angestammten Termin im letzten September zurück.“ So kündigt Olaf Seiler, Vorsitzender der Leichtathletik-Gemeinschaft Elmshorn (LGE), den 18. Elmshorner Stadtlauf am Sonntag, 23. September, an.

Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje hat’s erfreut zur Kenntnis genommen. „Dann ist meistens etwas besseres Wetter“, sagte er. In den beiden vergangenen Jahren hatte Elmshorns größte Breitensportveranstaltung, die nun volljährig wird, wegen der späten Sommerferien erst im Oktober stattgefunden.

Mit der Übergabe von 10.000 Flyern ist nun der Startschuss für die Anmeldephase gefallen. Die Veranstalter hoffen erneut auf mehr als 2000 Starter auf den sechs verschiedenen Strecken.

Stadtlauf ist bei Kindern äußerst beliebt

Mehr als die Hälfte der 2252 Teilnehmer im vergangenen Jahr waren Kinder. Die Werbung in den Kindergärten und Schulen werde auch diesmal ein Schwerpunkt sein, kündigte Pressesprecherin Anke-Suzan Behrmann an. Zusätzlich zu den Einzelplatzierungen gibt es erneut die Stadtwerke-Familienwertung (drei Starter) auf den fünf Kilometern.

Trotz der vielen Baumaßnahmen in der Stadt sollen die Streckenverläufe in bewährter Form beibehalten werden. „Wir gehen davon aus, dass dann alles fertig ist. Das Flächenmanagement tut alles, damit es klappt“, sagte Behrmann und verband dies mit einem großen Lob an die maßgeblichen Stellen im Rathaus.

Einziger kleiner Wermutstropfen: Das Startgeld für die beiden langen Laufstrecken – fünf und zehn Kilometer – ist um jeweils einen Euro angehoben worden.