Wassersport : Elmshorner Segler benötigen neuen Schlengel am Krückausperrwerk

Jahreshauptversammlung des Vereins genehmigt Investition von 60.000 Euro

von Michael Bunk

15. Februar 2020, 14:00 Uhr

Elmshorn | Aktuell ragen nur die sechs Pfähle aus dem Wasser, die vier eigentlichen Stege der Schlengelanlage des Segler-Vereins Elmshorn (SVE) unmittelbar hinter dem Krückausperrwerk sind während der Wintermonate eingemottet. Aber selbst mit Platten, dürfte hier kein Boot mehr festmachen. „Anlage gesperrt“, steht auf den Schildern, welche auf Betreiben der Wasserschutzpolizei aufgestellt wurden. Einige der tief in den Schlick der Krückau gerammten Träger sind marode. Die Mitglieder des SVE haben nun während ihrer Jahreshauptversammlung den Weg für eine umfassende Sanierung frei gemacht. Die geschätzten Kosten betragen 60 000 Euro.

Ausbildungsstandort und Nothafen bei schlechtem Wetter

Hans Barzel unterstreicht die Bedeutung dieser Anlegestelle unmittelbar vor dem Übergang der Au in die Elbe. „Das ist zwar unser Außenhafen, aber er ist für alle Vereine als Nothafen wichtig“, sagt der Vorsitzende des SVE. Bei plötzlich aufziehendem schlechten Wetter seien vor allem die kleineren Jollen auf eine geschützte Ecke angewiesen. In den anderen Häfen an der schleswig-holsteinischen Seite der Unterelbe gebe es nach Barzels Kenntnis allenfalls die Möglichkeit, zu ankern, aber nicht anzulanden.

Von Wedel bis Brunsbüttel hast du sonst nirgends eine Möglichkeit zu flüchten. Hans Barzel, Vorsitzender Segler-Verein Elmshorn

Andere Wassersportler wie Ruderer legten hier eine Pause ein, bevor sie sich entweder weiter auf die Elbe hinauswagen oder mit gekippter Tide zurück nach Elmshorn skullen.

Ein weiterer Schwerpunkt sei die Ausbildung des Segelnachwuchses. Dieser nutze die Schlengelanlage um Anlegemanöver in der Strömung zu üben, so Barzel.

Sanierung soll im Jahr 2021 erfolgen

All dies überzeugte die SVE-Mitglieder davon, dass die Investition notwendig ist. Vorgesehen ist, im Jahr 2021 in einem Zug die alten Pfähle herauszuziehen und die neuen einzuspülen. Für dieses Jahr gibt es eine Ausnahmegenehmigung, um statt der 40 wenigstens 20 Meter Schlengel aufzubauen.

SVE hofft auf Zuschüsse der öffentlichen Hand

Barzel hofft darauf, mit Zuschüssen von der Stadt Elmshorn, Kreis Pinneberg und Landessportverband 60 Prozent der veranschlagten 60 000 Euro decken zu können. Allein die Entsorgung der alten Pfähle macht die Hälfte der Kosten aus. Zum Vergleich: Als der SVE 1971 die Schlengelanlage errichtet hat, kostete dies nur 2800 D-Mark.