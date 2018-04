Rudern : Elmshorner Ruder-Club erhält großzügige Spende

Kurt Kindt-Kölln will den Elmshorner Ruder-Nachwuchs unterstützen. Dafür hat er sich ein besonderes Geschenk überlegt.

von Kornelius Krüger

07. April 2018, 10:00 Uhr

Elmshorn | Der Rudersport ist Kurt Kindt-Kölln ans Herz gewachsen – aus mehreren Gründen. „Ich habe zum einen so viele schöne Erinnerungen an frühere Reisen nach England oder auch Frankreich, wo ich mit Freunden ins Boot gestiegen bin und zum anderen bereitet mir der Sport auch heute noch extrem viel Freude“, so Kindt-Kölln.

Im zarten Alter von 13 Jahren trat Kindt-Kölln dem Elmshorner Ruder-Club bei und sollte im Laufe der Jahre nicht nur auf dem Wasser Eindruck hinterlassen. 20 Jahre war der Rentner im Vorstand tätig und wird seine Verbundenheit zum Verein nun mit einem Geschenk untermauern.

Ruderboot statt Geburtstagsfeier

„Ich bin im November des vergangenen Jahres 80 geworden und anstelle einer Feier werde ich dem ERC ein Ausbildungsboot spenden“, so Kindt-Kölln. Bei dem Boot handelt es sich um einen Renn-Doppelzweier. Beim traditionellen Anrudern am Sonntag, 15 April, soll die Bootstaufe stattfinden.

Foto: Krüger

„Der Ruderclub hat in den vergangenen Monaten über 50 neue Mitglieder aufgenommen. Ich möchte helfen, dass die Jungen und Mädchen in einem Boot auf dem Wasser trainieren können, anstatt nur Trockenübungen zu machen“, nennt Kindt-Kölln seine Beweggründe.

Der Ruder-Nachwuchs wird den Boot-Spender indes nicht nur während des Anruderns zu Gesicht bekommen, Kindt-Kölln findet sich weiterhin regelmäßig am Wisch ein und trainiert dort mit langjährigen Freunden.

„Es ist schön, dass man sich auch nach den ganzen Jahren immer noch trifft und sich fit hält“, so der 80-Jährige. Die Fahrt mit Doppel-Zweier überlässt er fortan allerdings dem Nachwuchs.