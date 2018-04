American Football : Elmshorn Fighting Pirates starten ins Abenteuer 2. Liga

Elmshorner reisen zum Auswärtsspiel bei den Rostock Griffins. Gibt's ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Headcoach Maier?

von Kornelius Krüger

27. April 2018, 10:00 Uhr

Elmshorn | Das schönste Geschenk soll nachträglich erfolgen. Jörn Maier, der am Donnerstag seinen 47. Geburtstag feierte, hat ganz oben auf seinen persönlichen Wunschzettel einen Erfolg mit den Elmshorn Fighting Pirates gesetzt.

„Ich bin positiv gestimmt, dass der Wunsch in Erfüllung geht“, sagt der Headcoach der Gelbhelme mit Blick auf die Auftaktpartie am Sonnabend um 15 Uhr in der German Football League 2 Nord. „Wir werden jedoch an unsere Grenzen gehen und ein starkes Spiel abliefern müssen“, mahnt der Coach vor den Gastgebern Rostock Griffins.

„Wir sind bereit für die Zweitliga-Mission.”

Nach dem im September 2017 realisierten Aufstieg in die 2. Liga, richtete sich der Blick Maiers sofort auf die Zusammenstellung eines schlagkräftigen Kaders für die anstehende Saison.

Foto: Michael Stemmer

Knapp sieben Monate später zeigt sich der Cheftrainer mit dem 60-Mann starken Aufgebot – unter der Woche wurden mit den drei Rückkehrern Marco Franz, Timo Hinrichs und Tobias Tietjen sowie Michael Schernick, Dennis Kaczor und Sascha Moritz die letzten Neuzugänge präsentiert – mehr als zufrieden.

„Wir haben ein starkes Team und sind bereit für die Zweitliga-Mission. Wir dürfen pro Spieltag nur 50 Akteure mit aufs Spielfeld nehmen, somit ist auch während der Trainingseinheiten der Konkurrenzkampf garantiert“, freut sich der 47-Jährige.

US-Quarterback im Fokus

Freude bereitet Maier auch das bisherige Auftreten der vier Importspieler. Besonders auf US-Quarterback Justin Alo wird nicht nur in Rostock, sondern während der gesamten Zweitliga-Saison eine tragende Rolle zukommen.

„Justin wird von Tag zu Tag besser und hat sowohl im Training als auch in den beiden Vorbereitungsspielen seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Ich denke, dass er, ebenso wie seine Landsleute, eine starke Saison spielen wird“, gibt sich der Headcoach positiv.

Das Ziel lautet in diesem Jahr ein Platz unter den Top vier. Genaue Prognosen seien jedoch schwer, „dafür spielt im Football besonders das Thema Verletzungen eine zu große Rolle“, so Maier.