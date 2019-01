Der „Wunschkandidat“ : Elmshorn Fighting Pirates holen neuen Quarterback

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Justin Alo sind die American Footballer erneut in den USA fündig geworden. Der neue Spielmacher kommt mit ehrgeizigen Zielen an die Krückau.

von Michael Bunk

22. Januar 2019, 14:45 Uhr

Elmshorn | Auf den Bewerbungsbildern trägt er noch Rot, ab März dann Gelb. Die Elmshorn Fighting Pirates haben ihren Quarterback für die kommende Saison in der German Football League 2 Nord gefunden: Der junge Mann heißt Ryan Sample, ist US-Amerikaner und hat zuletzt für das Team der Benedictine University im US-Bundesstaat Illinois gespielt.

Unter Turnovers bleiben

Und der 24-Jährige gibt sich ganz nach amerikanischer Art extrem selbstbewusst. „Mein persönliches Saisonziel ist, unter fünf Turnovers zu bleiben. Außerdem möchte ich natürlich dem Team helfen, zu gewinnen“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert. Soll heißen: Sample will höchstens fünf Mal daran Schuld sein, dass die Elmshorner ihr Angriffsrecht abgeben müssen.

Diese Ansage kommt nicht von ungefähr, gilt der Rechtshänder laut Statistik als Mann mit sehr geringer Fehlerquote.

„Er ist unser Wunschkandidat”

Elmshorns Headcoach Jörn Maier verspricht sich mehr Alternativen im Angriffsspiel, das vergangene Saison auch dank des überragenden Khairi Dickson als Runningback extrem lauflastig war. „Er erfüllt alle Kriterien, nach denen wir gesucht haben“, so Maier. Er bezeichnete Sample als „Wunschkandidat.“

Im Laufe seiner aktiven Highschool und College-Zeit – vor Benedictine (2014 bis 2017) waren es noch die Olivet Nazarene University (2013) und Concordia University (2014) – brach der 1,83 Meter große und 95 Kilogramm schwere Sample mit seiner Konstanz, einem guten Auge und vielen richtigen Entscheidungen, zahlreiche Rekorde.

Nicht nur als Spieler gefragt

2018 war er dann Teil des Coaching-Teams an seiner Alma Mater und kümmerte sich um die Quarterbacks, obwohl er die Uni eigentlich bereits mit Abschlüssen in Wirtschaft und Soziologie (Business Management und Organized Behaviour) verlassen hatte.

„Das zeigt auch, dass er ein sehr intelligenter Spieler ist. Ryan genießt einen hohen Stellenwert an seiner Uni“, sagt Pirates-Sportchef Max Paatz.

Elmshorn als Tor nach Europa

Die Empfehlung für Sample kam über Trainer-Routinier Joe Roman, der seit kurzem für die Seeräuber tätig ist. Der Elmshorner Offense-Coordinator Andreas Nommensen konnte Sample dann im Gespräch davon überzeugen, in Elmshorn seine sportliche Karriere weiter zu führen und gleichzeitig etwas von der Welt zu sehen.

Für Sample wird es der erste Aufenthalt in Europa werden. Ein paar Tipps habe er sich von seinem ehemaligen College-Mitspieler Jarrett Lecas holen können, der in der Vorsaison für die Saarland Hurricanes in der Süd-Staffel der GFL 2 aufgelaufen war.