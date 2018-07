Gegen den Tabellenletzten : Elmshorn Alligators rutschen böse aus

Gegen die Hamburg Knights kassieren die Elmshorner Baseballer ihre vierte Pleite in Folge. Spiel zwei fiel ins Wasser.

von Michael Bunk

31. Juli 2018, 14:15 Uhr

Elmshorn | Zum Abschlusstraining hatten die Alligators die Wasserrutschbahn rausgeholt und waren unter laufender Dusche aus dem Schlauch so über die schwarze Plane geschlittert, dass es nur so Laune machte.

„Wir haben unser Talent zu Hause gelassen.”

In der Liga sind die Baseball-Echsen dann ganz anders ausgerutscht: 4:15 gegen die Hamburg Knights, ihres Zeichens Schlusslicht der 2. Bundesliga Nord. Die Partie wurde im neunten und letzten Inning vorzeitig wegen des einsetzenden Gewitters abgebrochen. Sie geht aber so wie gespielt in die Wertung ein.

Die zweite geplante Begegnung des Nachmittag fiel dann sprichwörtlich ins Wasser.

„Spielerisch haben wir alle unser Talent zu Hause gelassen“, kommentierte der Elmshorner Trainer Dennis Scherfisee die vierte Niederlage in Folge. Zwar wandelten die Allis einen schnellen 0:4-Rückstand im zweiten Inning noch in eine 5:4-Führung um, doch danach lief nichts mehr zusammen.

Untypische Fehler in der Abwehr

Nach Scherfisees Zählung profitierten die Gäste bei zwölf ihrer 14 Runs von Fehlern der Elmshorner Abwehr auf dem Feld. „Das ist diese Saison eigentlich völlig untypisch für uns“, so der Übungsleiter.

Personalsorgen vor dem Derby gegen Holm

Bis zum dritten Kreisderby am kommenden Sonnabend, 4. August, gegen die Holm Westend 69’ers versuchen Scherfisee & Co. nun, noch abseits des Feldes einige Dinge zu klären.

Unter anderem könnte es um personelle Verstärkungen gehen, da nach Noah Jens nun auch Jan Lopacinski mit Handproblemen angeschlagen ist. Das nun noch ausstehende Nachholspiel gegen die Hamburger Ritter wird wahrscheinlich als Saison-Endspiel angesetzt. Der genaue Termin ist noch offen.