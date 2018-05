Norddeutsche Meisterschaften im Schwimmen : „Eine Herzensangelegenheit”

Warum sich Trainer Jörg Freyher für eine Ahtletin aus dem Swim-Team Elmshorn besonders freut.

von Michael Bunk

02. Mai 2018, 12:15 Uhr

Elmshorn | Erfolgreichste Elmshorner Schwimmerin bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hannover war wenig überraschend Lea Boy mit dem Titel über 400 Meter Freistil sowie drei weiteren Medaillen und vier ersten Plätzen in der Wertung des Jahrgangs 2001.

Jörg Freyher, Cheftrainer des Swim-Teams Stadtwerke Elmshorn, stellte aber zwei jungen Mädchen in den Blickpunkt seiner Betrachtung: Luisa Krauß und Rike Schlump.

Krauß, die zwischenzeitlich längere Zeit pausiert hatte, sicherte sich im Jahrgang 2002 mit 35,23 Sekunden über 50 Meter Brust (Platz acht) die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften. Schlump (Jg. 2004) gelang dies über 50 Meter Freistil in 29,26 Sekunden. „Das waren für mich echte Überraschungen“, sagte Freyher.

Große Freude bei Julia Hoppe

Eine „Herzensangelegenheit“ sei ihm gewesen, Julia Hoppe (Jg. 2002) den Weg nach Berlin zu bereiten. Sie machte es im Vorlauf der 200 Meter Schmetterling mit 2:26,91 Minuten als Jahrgangs-Dritte extrem spannend, blieb nur elf Hundertstelsekunden unter der nötigen Zeit.

Im offenen Finale steigerte sich Hoppe auf 2:26,55 Minuten: Platz sechs im Kreis der acht besten norddeutschen Schwimmerinnen. Freyher erklärte, warum er gerade für die 16-Jährige so gehofft hat: „Sie hatte 2017 großes Pech gehabt und die DM wegen einer fehlenden 400-Meter-Lagen-Zeit verpasst.“

Elmshorner vorne dabei

Das STE war in der niedersächsischen Landeshauptstadt mit 17 Mädchen und Jungen vertreten. Dritte Plätze in den Jahrgangswertungen holten Kiara Boyens (Jg. 2005/200 m Brust), Christian Derdak (Jg. 2004/400 m Freistil), Lara Günther (Jg. 2005/400 m Freistil), Miriam Fraß (Jg. 2002/400 m Freistil), Erik Thoms (Jg. 2002/100 m Freistil) und Finn Dulisch (Jg. 2000/400 m Freistil).

Über 200 Meter Schmetterling wurde Dulisch sogar Zweiter (2:18,41 Minuten). Thoms gelang gleiches Kunststück über 200 Meter Lagen inklusive der Teilnahme am offenen Endlauf, den er in 2:14,63 Minuten als Fünfter beendete.

Konstantin Dieckmann qualifizierte sich trotz zeitgleicher Vorbereitung auf die Abiturprüfungen für die Endläufe über 100 und 200 Meter Brust. Zudem legte er im 50-Meter-Sprint eine gute Zeit hin (30,42 Sekunden) hin, die ebenfalls zur DM-Quali gereicht hat.

Zwischenschritt auf dem Weg zur EM

„Für Lea Boy war dies ein Zwischenschritt auf dem Weg zur EM, aber ein starkes Stück, was sie hier abgeliefert hat“, so Freyher. Den wichtigsten Schritt in Richtung Glasgow hatte die 18-Jährige bereits in der Vorwoche bei den German Open in Berlin gemacht.