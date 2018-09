Deutsche Badminton-Spitze in Elmshorn : Ein einmaliges Ereignis?

Die Top-Spieler schlagen in der Olympiahalle auf. Eine Fortsetzung des Ranglistenturniers ist aber unwahrscheinlich.

von Michael Bunk

19. September 2018, 13:35 Uhr

Elmshorn | Bereits das Aufbauen der Spielfelder hatte es in sich. Damit die mehr als 130 Begegnungen in der Elmshorner Olympiahalle wie geplant über die Bühne gehen konnten, wurden für das Ranglistenturnier des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) extra sechs Spielfeldmatten verlegt.

Tonnenweise Arbeit

Das Fertigstellen der Felder hatte die Turnierveranstalter FTSV Fortuna Elmshorn und BC Matchpoint Berlin aufgrund des Gesamtgewichts von mehr als zwei Tonnen vor eine echte Herausforderung gestellt.

„Es war ein sehr intensives Wochenende, das man nie vergessen wird“, sagte Sven Sievers, Abteilungsleiter FTSV Fortuna Elmshorn, der sich mit 29 weiteren ehrenamtlichen Helfern um das Geschehen in der Pestalozzistraße kümmerte.

Olympiahalle als Badminton-Hochburg

Zum Auftakt des Turniers standen die Begegnungen im Mixed auf dem Programm. Am zweiten Turniertag, der am Sonnabend bereits um 9 Uhr begann, waren dann die Männer und Frauen sowohl im Einzel als auch im Doppel gefordert. Über neun Stunden kämpften die Spielerinnen und Spieler um die Plätze für die K.-o.-Runde am Abschlusstag.

Während die mit einer Wildcard ausgestatteten Lokalmatadoren Sebastian Kirschberger und Jan Andres den Sprung zum Abschlusstag verpassten, zog der topgesetzte Simon Wang (Saarbrücken) souverän in die Runde der letzten Vier ein.

Favoriten machen Sieg unter sich

Auch Topfavoritin Katharina Altenbeck (Mühlheim) gab sich bei den Frauen zunächst keine Blöße. Wang musste im Halbfinale dann an seine Grenzen gehen und setzte sich in einem Krimi gegen Niklas König durch (18:21, 23:21, 21:11), im Endspiel machte er mit Felix Hammes kurzen Prozess.

Altenbeck zog im Finale gegen die zweitgesetzte Brid Stepper den Kürzeren, über die Pleite tröstete der Doppelerfolg an der Seite von Yvonne Bytomski hinweg.

Stadt Elmshorn für mangelnde Unterstützung kritisiert

„Die Zuschauer konnten sich an allen drei Tagen an umkämpften Spielen freuen und bekamen zahlreiche Favoritenstürze zu sehen. Nur zweimal konnten sich die Topgesetzten durchsetzen“, befand Sievers.

Trotz des sportlichen Erfolgs des Wettkampfs sieht Sievers einer zweiten Auflage im Jahr 2019 skeptisch entgegen. „Leider war die Unterstützung der Stadt Elmshorn eher zurückhaltend“, sagte der Abteilungsleiter der FTSV Fortuna.