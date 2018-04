Fussball-Landesliga Hammonia : Ein Abend zum Vergessen für den FC Elmshorn

Elmshorner verlieren auswärts in Niendorf mit 0:7. Das aber ist nicht die einzige bittere Nachricht.

von Jonas Altwein

25. April 2018, 13:35 Uhr

Elmshorn | Die Fußballer des FC Elmshorn erlebten ein wahres Fiasko. Beim Niendorfer TSV II ging die Mannschaft von Trainer Dennis Usadel im Nachholspiel mit 0:7 (0:1) unter. Außerdem verlor der Hammonia-Landesligist aus der Krückaustadt mit Torhüter Tilman von Velde (Zusammenprall mit einem Gegenspieler, 70.) und Innenverteidiger Fabian Werning (Knöchel, 68.) gleich zwei Spieler durch Verletzungen.

„Das war ein gebrauchter Tag für uns“, sagte ein enttäuschter Rainer Klaar.

FCE fahrlässig, Niendorf eiskalt

Dabei hatte der Vizepräsident des FCE am Sachsenweg in Hamburg-Niendorf zunächst einen guten Auftritt seines Klubs gesehen. Jannick Prien hätte die Gäste sogar in Führung bringen können, setzte einen Abschluss frei vor dem NTSV-Schlussmann jedoch am Tor vorbei (20.).

Besser machte es der Tabellendritte: Nur fünf Minuten später war von Velde, der zuvor noch zwei Mal stark parierte, machtlos – 0:1.

„Wir haben uns in der Halbzeit nochmal einiges vorgenommen“, berichtete Klaar. Doch ehe der zweite Durchgang so richtig an Fahrt aufnehmen konnte, trafen die Hamburger auch schon zur Vorentscheidung. Nach einem Eckball fiel das 0:2 (51.).

„Das sah schon ein wenig nach Resignation aus.”

„Dann war das Spiel quasi gelaufen“, erklärte ein bedienter Klaar. Während bei den Elmshornern folglich die Köpfe runtergingen, schraubte die Niendorf-Reserve das Ergebnis in schwindelerregende Höhe.

Ersatzkeeper Marcel Peise, der von Velde nach dessen Knockout ersetzte, musste alleine in den letzten zehn Minuten dreimal hinter sich greifen. „Ich will nicht von Selbstaufgabe sprechen. Aber in den letzten 20 Minuten sah das schon ein wenig nach Resignation aus“, sagte Klaar.