Kreissportverband Pinneberg : Desselmann jetzt Ehrenmitglied

Kreissportverband Pinneberg tagt im Sportzentrum FTSV Fortuna Elmshorn. Uwe Altemeier neuer stellvertretender Vorsitzender

von Michael Bunk

04. Mai 2018, 09:30 Uhr

Elmshorn | Arbeitsverträge hat Kurt Desselmann mehrere in seinem Leben ausgehandelt. Zwei davon haben den Sport im Kreis Pinneberg geprägt: Als Vorsitzender des VfL Pinneberg holte er 1985 Sönke-Peter Hansen als Geschäftsführer zum immer noch größten Verein des Kreises.

Für den Kreissportverband (KSV) Pinneberg, dessen Vorstand er von 1974 bis 1988 angehörte – davon vier Jahre als Vorsitzender – und dem erst seit 2010 wieder in Beirat und zuletzt als stellvertretender Vorsitzender diente, betrieb er 1983 die Einstellung von Karsten Tiedemann als Geschäftsführer. Tiedemann ist immer noch da, Hansen beruflich im Ruhestand, aber ehrenamtlich weiter engagiert – als Vorsitzender des KSV.

Ehrenmitgliedschaft für Desselmann

Wenig verwunderlich also, dass diese beiden „ihren Kurt“ in die Mitte nahmen, nachdem die Delegierten des KSV-Verbandstages im Sportzentrum der FTSV Fortuna Elmshorn Desselmann die Ehrenmitgliedschaft der Dachorganisation der 186 Sportvereine im Kreisgebiet zuerkannt hatten. Als Desselmanns Nachfolger zu einem der fünf stellvertretenden Vorsitzenden wurde Uwe Altemeier vom Elmshorner MTV gewählt, Raimund Kasten und Detlev Brüggemann wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Foto: Michael Bunk

Die Ehrung war der emotionale Höhepunkt eines Abends, der vier Tage vor der Kommunalwahl durchaus mit politischen Botschaften versehen war. Denn, so viel ließ Hansen durchklingen, wenn die Gremien sich neu formiert haben, werde der KSV Pinneberg die Verhandlungen über die Fortführung des bis Ende 2019 laufenden Vertrages mit dem Kreis Pinneberg über die Sportförderung eintreten.

Hansen wagte folgende Prognose: „Der neue Vertrag ab dem 1. Januar 2020 erfährt mit dem Willen und Wollen beider Partner eine weitere zukunftsweisende Fassung.“

Hansen fordert mehr Geld für Sportstätten

Der Vorsitzende des Landessportverbandes, Hans-Jacob Thiessen, machte in seinem Grußwort deutlich, was er unter zukunftsweisend versteht: mehr Geld für den Sport. Der LSV-Chef verwies auf die Ergebnisse der jüngst veröffentlichten Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung des Sports im Land zwischen den Meeren.

Hansen forderte die Politik auf, angesichts besser gefüllter öffentlicher Kassen in die Infrastruktur zu investieren. „Wie in anderen Bereichen der Daseinsvorsorge ist es vor allem eine Aufgabe der kommunen, Sportstätten zu saunieren, zu bauen und finanziell zu fördern“, sagte er.