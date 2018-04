Baseball-2.Bundesliga Nord : Derby im Ballpark Elmshorn

Holm Westend 69'ers gastieren zuhause gegen die Elmshorn Alligators. Beide Teams haben starke Pitcher in ihren Reihen.

von Patrick Tabel

20. April 2018, 11:25 Uhr

Holm, Elmshorn | Sehnsüchtig blickt Oliver Ahlemann nach Holm. Im dortigen Sportzentrum entsteht in den kommenden Monaten ein neuer Baseball-Platz. Für Ahlemann und seine 1. Herren der Holm Westend 69’ers kann der Bau gar nicht schnell genug voranschreiten.

Holm nur auf dem Papier das Heimteam

„Ich habe seit drei Jahren kein richtiges Heimspiel mehr gehabt“, seufzt der Teamsprecher. Weil der alte Platz in seinen Maßen bereits zu Regionalliga-Zeiten nicht den Verbandsrichtlinien entsprach, müssen die Holmer ihre Heimspiele seitdem im 20 Kilometer entfernten Elmshorn austragen.

Mit einem Video rufen die Holmer zu weiteren Spenden auf, um den Platz zu finanzieren. Zudem informiert ein Baustellentagebuch über den aktuellen Stand im Sportzentrum.

So auch am Sonnabend. Zum Saisonauftakt in der 2. Bundesliga Nord empfangen die 69’ers um 12 Uhr die eigentlichen Hausherren Elmshorn Alligators im Ballpark Wilhelmshöhe.

Die Allis haben bereits zwei Liga-Spiele auf dem Buckel, erreichten am vergangenen Wochenende gegen die Hamburg Stealers II im Beisein Ahlemanns einen Split (7:8-Niederlage, 5:0-Sieg). Der Teamsprecher sieht darin einen nicht zu unterschätzenden Faktor: „Jedes gespielte Inning unter Wettbewerbsbedingungen ist von Vorteil.“

Starke Pitcher auf beiden Seiten

Beeindruckt habe ihn der neue Pitcher auf Seiten der Echsen, Robbie Ingram. „Er hat einen ziemlich wilden Wurf, darauf müssen wir uns erst mal einstellen“, sagt Ahlemann über den Amerikaner.

Alligators-Coach Dennis Scherfisee sieht im US-Boy allerdings keinen Alleinunterhalter im Kader des Aufsteigers. „Die vergangene Saison in der Verbandsliga hat uns alle zusammengeschweißt.“ Daraus sei ein starkes Team hervorgegangen, das der Trainer gegen Holm „leicht in der Favoritenrolle sieht.“

Foto: Michael Stemmer

Importspieler von Übersee haben die Holmer zwar nicht vorzuweisen. Dafür in Marvin Kilic und Dennis Röpke zwei „sehr talentierte“ Nachwuchswerfer, die laut Ahlemann auch in dieser Saison des Öfteren auf dem Mount stehen werden.

Scherfisee warnt jedoch auch vor Maximilian Müller. Er sieht in dem Holmer „einen der überragenden Pitcher in der Liga.”

Wiedersehen mit dem Ex-Verein

Für die nötige Erfahrung sorgt insbesondere Dennis’ Vater Frank Röpke. Der Routinier und Ex-Elmshorner steht nach langer Verletzungspause wieder bereit.

Generell blicken die Holmer zuversichtlich auf die Saison. „Wir können jedem Gegner gefährlich werden“, betont Ahlemann. Um den Klassenerhalt brauchen sie sich wohl nicht zu sorgen. Statt acht sind in der Nord-Staffel dieses Jahr nur sechs Teams vertreten. Einen Absteiger wird es daher womöglich nicht geben.