Football-Trainingscamp in Elmshorn : Der Traum vom Mutterland

Elmshorn Fighting Pirates begrüßen 35 Talente zum Armed&Dangerous Evaluation Camp. Ein Dutzend überzeugte dabei US-Coach Steve Calhoun und darf sich Hoffnungen auf ein Stipendium in den Staaten machen.

von Jonas Altwein

16. Januar 2019, 11:45 Uhr

Elmshorn | Rund 35 ambitionierte Nachwuchs-Footballer folgten der Einladung der Elmshorn Fighting Pirates zum Armed & Dangerous Evaluation Camp 2019.

Steve Calhoun, ein renommierter US-Coach, der im Auftrag von zwei privaten High Schools Talente in Deutschland und anderen europäischen Ländern sucht, um diesen Stipendien-Aufenthalte in Amerika zu vermitteln, hatte das Sichtungstraining zusammen mit EFP-Sportdirektor Max Paatz organisiert.

Die Camp-Teilnehmer im Alter von 14 bis 16 Jahren hatten mitunter lange Fahrtwege auf sich genommen, sie kamen zum Beispiel aus Bremerhaven und Kiel. Ein Nachwuchs-Talent hatte sich sogar gemeinsam mit seinem Coach aus dem norwegischen Bergen auf den Weg gemacht – mit Hin- und Rückweg eine Reise von rund 2500 Kilometern.

Die Nachwuchs-Footballer wurden in drei Gruppen auf Herz und Nieren geprüft. Dabei ging es neben der Fitness auch um Spielverständnis und das Umsetzen der Trainingsvorgaben.

Für rund ein Dutzend der Teilnehmer zahlte sich der Einsatz aus: Ihre Daten werden nun an die High Schools weitergegeben, und die Spieler werden in der kommenden Saison weiter beobachtet. Dafür wird Steve Calhoun im Sommer wieder für vier Wochen in Deutschland sein.

Wenn alles passt, winkt einigen von ihnen in Zukunft ein zweijähriges Football-Stipendium in den USA. Für den talentierten Teilnehmer aus Norwegen hat sich die Reise auf jeden Fall gelohnt. Er soll schon im Herbst in Südkalifornien spielen.

Fighting Pirates-Sportdirektor Max Paatz war mit der Veranstaltung mehr als zufrieden: „Auch nächstes Jahr wollen Steve und sein Team wieder Talente bei uns in Elmshorn sichten. Mein Ziel ist es, dass wir zukünftig jungen Spielern regelmäßig die Möglichkeit bieten, sich High Schools in den Vereinigten Staaten zu präsentieren und mit etwas Glück direkt im Mutterland des Footballs ihre spielerischen Qualitäten zu verbessern.“