Handball-Landesliga : Barmstedter MTV gastiert beim Elmshorner HT

von Michael Bunk

erstellt am 15.Dez.2017 | 13:00 Uhr

Elmshorn | Die Wertigkeiten hat Alexander Kurmis, Linksaußen des Barmstedter MTV, klar verteilt in sportliche und persönliche Bedeutung: „Klar war es ein ganz wichtiges Spiel letzte Woche gegen Ellerbek, aber vom Kopf her ist Elmshorn natürlich das Spiel des Jahres.“ Und das ist kein Wunder: Wenn der Student am Samstagabend mit den Rothosen zum Landesliga-Gastspiel beim Elmshorner HT in die Olympiahalle kommt (Anpfiff: 18.45 Uhr), ist es für ihn die Rückkehr an die alte Spielstätte. Da darf der Sieg im Spitzenspiel vor sechs Tagen ein kleines Stückchen in den Hintergrund rücken.

„Es wird ein cooles Gefühl sein, zurück in diese Halle zu kommen“, glaubt Kurmis. Viele Jahre hat er hier gespielt, ehe er im Sommer von Elmshorn nach Barmstedt wechselte – und nicht nur er. Mit ihm ging auch Kreisläufer Björn Riechers zum BMTV, sein älterer Bruder Lucas Kurmis nahm einen halbjährigen Umweg über die HSG Horst/Kiebitzreihe. Rückraumshooter Jan Ole Carstensen hatte diesen Schritt bereits in der Winterpause 2016/17 gewagt.

Für Alexander Kurmis war es keine Entscheidung, die er sich leicht gemacht hat. Zwei Aspekte hatten den Ausschlag gegeben. Die vergangene Rückrunde hatte der Student nicht mehr gespielt, weil er ein Auslandssemester in Australien verbracht hat. Bei seiner Rückkehr im Juni war im EHT der Trainerwechsel von Marc Neumann zu André Zekorn vollzogen. „Das war für mich die Chance, den Absprung zu schaffen“, so Kurmis, der als Mini beim EHT mit Handball begonnen und dort alle Jugendmannschaften durchlaufen hat, ehe er in die Erste kam. Die war dieses Jahr nach einem Jahr in der Hamburg-Liga wieder in die Landesliga abgestiegen.

Das Schicksal teilten die Elmshorner mit dem heutigen Gegner BMTV. Dort fühlt sich Alexander Kurmis mittlerweile sehr wohl. „Wir können uns nicht beklagen: Wir stehen ganz oben, das war das Ziel“, sagt er, gibt aber zu, dass er sich umstellen musste. „Es ist eine andere Art Handball zu spielen. In Barmstedt ist alles etwas langsamer und gemächlicher“, erklärt der Elmshorner in Rot-Weiß. Das EHT setzt unter Zekorn wie auch schon unter dessen Vorgänger Neumann auf schnelle Tore in der ersten und zweiten Welle.

Die Ex-Elmshorner haben das in dieser Saison bereits mehrfach von der Tribüne aus beobachtet. Alte Verbindungen lassen sich eben nicht einfach mit einem Vereinswechsel abschneiden. „Das EHT ist nicht gut gestartet, aber sie haben jetzt einen kleinen Lauf. Die werden genauso motiviert sein wie wir auch“, so Kurmis, dem die Heimstärke der Blauen – noch kein Spiel an der Pestalozzistraße verloren – nicht verborgen geblieben ist. Nur eines ist für ihn klar: „Dieses eine Spiel des Jahres dürfen sie nicht gewinnen.“ Denn für die Winterpause hat er aus BMTV-Sicht das Ziel 18:2-Punkte formuliert – und das ist nur mit einem Sieg der Rothosen zu erreichen.