Flora-Cup in Elmshorn : 700 Starter in sechs Hallen

Flora-Cup gehört erstmals zur German-Masters-Serie für die jüngsten Altersklassen.

von Michael Bunk

03. Mai 2018, 11:45 Uhr

Elmshorn | Turniere haben Amelie Rejzek (10 Jahre) und Marvin Roschild (11) vom Elmshorner MTV schon viele besucht. Der Flora-Cup ist aber immer etwas besonderes – und das nicht nur, weil er direkt vor der eigenen Haustür ausgetragen wird.

Das größte deutsche Jugendturnier bedeutet am Wochenende 4. bis 6. Mai eben drei Tage Badminton und nichts anderes. „Ich freue mich darauf, weil der Flora-Cup einfach Spaß macht“, sagt Marvin.

Neben dem Spaß ist die Veranstaltung für die beiden Youngster auch sportlich wertvoll. Die Ergebnisse im Jungen-Einzel der Altersklasse U13 in der höchsten Leistungsstufe (M-Klasse) wie auch die im Mädchen-Einzel U11 (A-Klasse) fließen erstmals in die Turnierserie German Masters U11/U13 des Deutschen Badminton-Verbandes ein. Diese umfasst insgesamt 13 Veranstaltungen.

„Es spielen die Besten der Besten mit.“

Marvin weiß, was ihn auch deshalb erwartet, wenn er am Sonnabend in der Olympiahalle zum Schläger greift: „Es spielen die Besten der Besten mit.“ Zumindest in Hamburg zählt der Fünftklässler der Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule in jedem Fall dazu. Vergangenes Jahr wurde er Einzel-Landesmeister in der Altersklasse U11. Dieses Jahr ist eine Jahrgangsstufe höher dran.

Auch Amelie Rejzek ist derzeit gut drauf. Am vergangenen Wochenende hat sie bei der 2. Hamburger Rangliste in Bergedorf alle Einzel ihrer Konkurrenz gewonnen und dieses Kunststück auch im Mixed wiederholt.

Beide Talente trainieren dreimal in der Woche. Davon sind zwei Einheiten in der Krückauhalle bei EMTV-Trainer Christian Fiedler. Außerdem steht ein Termin im Landesleistungszentrum des Hamburger Verbandes am Gravensteiner Weg an.

„Badminton: Das will ich!”

Zu dem schnellen Rückschlagspiel mit dem Federball sind beide auch unterschiedlichem Weg gekommen. Während Amelie familiär vorbelastet war und von ihren Eltern mit zum Badminton genommen wurde, hat Marvin getestet.

„Ich habe relativ viele Sportarten für einen Tag ausprobiert. Beim Badminton bin ich eine Woche geblieben und habe dann gesagt: Das will ich!“, erzählt er. Es macht eben Spaß – und beide sind erfolgreich.