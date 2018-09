Fussball-Verbandsliga : Zweimal Rückstand aufgeholt

Der 1. FC Schinkel kam trotz zweimaligem Rückstand beim VfR Laboe zu einem Remis.

von shz.de

23. September 2018, 12:04 Uhr

Der 1. FC Schinkel kehrte vom Auswärtsspiel der Fußball-Verbandsliga Ost mit einem 2:2 (2:2) vom Aufsteiger VfR Laboe zurück.

Während der Gast zu Beginn noch dabei war, sich zu sortieren, gingen die Hausherren vorne voll drauf. Bereits in der 8. Minute wurde dieses Pressing belohnt, als Dennis Hegewald einen individuellen Fehler der Gäste zur Führung nutzte. Auch danach wirkte der FC verunsichert, einzig die Qualität von Moses Ogdogbo, der mit einem satten und platzierten Schuss aus 20 Metern dem VfR-Keeper keine Chance ließ, brachte die Lechte-Elf zurück (15.). Jetzt spielte Schinkel mutiger, wodurch sich für die beiden spielstarken VfR-Stürmer Patrick Wemmer und Pascal Puls Räume und Möglichkeiten zur erneuten Führung ergaben, die sie jedoch fahrlässig vergaben. Nach einer guten halben Stunde half der sonst sehr souverän leitende Schiedsrichter Jonathan Bäthge der Mladenovic-Elf auf die Sprünge, als er nach einem vermeintlichen Foulspiel an Puls auf Elfmeter entschied, den Marc-Kevin Kirchner verwandelte (33.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte ein Traumtor von Cedric Lühmann aus 30 Metern dann für den vorzeitigen Endstand (45.), da es beide Mannschaften im zweiten Durchgang in einem offenen Schlagabtausch verpassten, ihre jeweiligen Hochkaräter im Tor des Gegners unterzubringen.

VfR-Trainer Miki Mladenovic haderte nach dem Spiel mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft: „2:2 ist für uns eigentlich zu wenig.“ Gäste-Trainer Daniel Lechte sagt: „Eine super Teamleistung meiner Mannschaft. Ich bin zufrieden, dass wir nach zweimaligem Rückstand noch einen Punkt mitgenommen haben.“

Laboe: Reinke – Hegewald, Wendt, Kühl (72. Zubke), Grünwald – Kirchner, R. Puls, – P. Puls (63. Neelsen), Wieland (60.Manstein), Wemmer.

1. FC Schinkel: Gutsmann – Zepka (63. Kaya), Kusnierczyk, Otto, Abubakar – Schweimer, Osei (59. Gebkart), Lühmann, Ergen, Airapetjan (74. Barbic), Osei – Ogdogbo.

SR: Bäthge (Hennstedt). – Z.: 87.

Tore: 1:0 Hegewld (8.), 1:1 Ogodogbo (15.), 2:1 Kirchner (33., FE), 2:2 Lühmann (45.).