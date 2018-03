Handball-Oberliga : Zwei wichtige Punkte im Oberliga-Derby

Die HG OKT II geht mit Anna Heyck-Schäfer als Trainerin in die restlichen Spiele. Sonnabend (20 Uhr) kommt es in Kropp zum Derby gegen Altenholz.

von Stefan Gerken

16. März 2018, 06:00 Uhr

Kropp | Vor dem Derby in der Handball-Oberliga der Frauen hat es eine wichtige Personalentscheidung bei der HG OKT II gegeben. Das Team wird fortan hauptverantwortlich von Anna Heyck-Schäfer und Jörg Becker betreut. Die bishere Trainerin Sünje Schütt konzentriert sich wieder voll auf die A-Jugend, wird aber bei den Heimspielen oft auch dabei sein. So auch morgen im Spiel gegen den TSV Altenholz. Das Derby wird um 20 Uhr in der Kropper Geestlandhalle angepfiffen.

Während die Altenholzerinnen 250 Euro für die Spielverlegung bei Alstertal-Langenhorn am vergangenen Wochenende bezahlen durften und hoffen müssen, dass die vielen Grippekranken rechtzeitig zurückkehren, geht die HG OKT II mit dem guten Gefühl eines überlegenen Heimsieges gegen den TuS Esingen ins Spiel. „Ob das ein Vorteil für uns ist, wird man sehen. Zumindest ist es gut für die Mädels, dass sie Vertrauen in sich und ihre Leistungsstärke haben“, sagt Heyck-Schäfer, die auf eine gute Trainingswoche zurückblicken kann. Sie hat sich Altenholz im Videostudium genau angeschaut und weiß um die Stärke im Zusammenspiel der Rückraum-Mitte und dem Kreis. „Zudem ist Marieke Most mit ihrer Erfahrung die Lenkerin im Spiel. Sie bleibt ein entscheidender Faktor“, so die OKT-Trainerin.

Trotz des Sieges zuletzt stehen die Gastgeberinnen weiter auf dem Vorletzten Tabellenplatz. Den Klassenerhalt zu schaffen, wird eine ambitionierte Aufgabe. „Aber die gesamte untere Tabellenhälfte kann sich nicht sicher sein. Klar müssen wir liefern, aber auch Altenholz hat noch Druck“, sagt Heyck-Schäfer.

Bei den Gästen ist die Grippewelle etwas abgeklungen, dennoch reist der TSVA nicht in Bestbesetzung an. Für Trainer Henning Berger dürfen das keine Ausreden sein. „Zuletzt haben sie mit einer 3:2:1-Deckung agiert. Wir werden uns was zurechtlegen. Ich bin guter Dinge, dass wir dort bestehen können.“