Jahresrückblick - Teil 2 : Zwei neue Spielgemeinschaften

Im 2. Teil des großen EZ-Jahresrückblicks auf das Sportjahr 2018 stehen die herausragenden Ereignisse von Mai bis August im Mittelpunkt.

von Torsten Peters

27. Dezember 2018, 16:38 Uhr

Mai

Auf dem 44. Kreissportverbandstag in Ascheffel begrüßt der KSV-Vorssitzende Thomas Liebsch-Dörschner Ehrengäste und die Vertreter der elf Mitgliedsverbände. Die Bilanz fällt positiv aus. Mit 85 771 Mitgliedern ist der KSV Rendsburg-Eckernförde nicht nur der größte im Lande, sondern auch finanziell gesund. Während bei den Jugendlichen (7 bis 14 Jahre) ein Rückgang zu verzeichnen ist, wächst der Anteil der über 60-Jährigen stetig.

Kurioser Spielabbruch in der Fußball-Landesliga: Die Partie zwischen dem TSV Altenholz und Kilia Kiel war bereits nach 30 Minuten beendet. Grund: Die Kilianer waren nur mit sieben Spielern angereist. Als sich dann noch Mirco Bode verletzte, war die Mindestzahl an Spielern nicht mehr gegeben.

Die Drittliga-Handballer des TSV Altenholz beenden die Saison als Vizemeister hinter dem finanzkräftigeren HSV Hamburg.

Beim Finalturnier des Fördepokals müssen sich die Handballerinnen der HSG Gettorf/Osdorf dem THW Kiel II mit 22:32 geschlagen geben. Auch in der Relegationsrunde zur Landesliga muss sich die HSG der HSG 91 Nortorf beugen.

Der Gettorfer SC hat den Einzug ins Finale des Fußball-Kreispokals geschafft. Gegen den Osterrönfelder TSV gibt es ein 3:2 nach Verlängerung. Im Endspiel setzt sich aber Jevenstedt vor 700 Zuschauern mit 2:0 durch.

Bei den Bowling-Landesmeisterschaften qualifiziert sich der Gettorfer Ralf Jäger als Zweitplatzierter für die Deutsche Meisterschaft in Frankfurt.

Trotz eines 1:2 im letzten Heimspiel gegen Altenholz schafft der Eckernförder SV den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Schleswig. Neben Trainer Töns Dohrn werden auch Kevin Vollmer, Dirk Wallochny und Tim Steingräber verabschiedet.

Die Landesliga-Fußballerinnen der SG EMTV/Fleckeby sichern sich mit einem deutlichen 6:1 beim TuS Rotenhof den Klassenerhalt.

Bei den 50. Eck-Days der Segler setzt sich der Laboer Sönke Durst nach drei Wettfahrten durch.

Die Eckernförder 29er-Seglerin Freya Feilke qualifiziert sich mit der Kielerin Maru Scheel für die Jugend-WM.

Beim 13. Lauf zwischen den Meeren gehen 850 Staffeln in Husum an den Start. Als Erste kommt Black Power East Afrika in Damp an.

Anna-Lena Hoffmeister (RG Landgraben) siegt im Großen Preis bei der 13. Pferdeleistungsschau in Osdorf.

Nach Auflösung des Team Förde bilden der VfR und EMTV mit dem SV Fleckeby die neue SG EMTV/ Fleckeby.

Die B-Jugendfußballerinnen der SG Dänischer Wohld sichern sich vorzeitig den Titel in der Landesliga.

Juni

Jessika Ehlers und Mansor Farah sind beim 18. Gettorf-Lauf am schnellsten.

Die B-Jugendhandballer der HG OKT steigen in die Oberliga auf.

Die Altenholzerin Adia Budde (W13) wird in Kiel Landesmeisterin. Den Titel holt sich auch die Fleckebyerin Lotta Petersen (W12). Beide siegen im Block Lauf.

Der Borener SV verpasst beim 17. Eckernförder Bank-Staffelmarathon den Titel-Hattrick. Der BSV wird Zweiter hinter der LG Zippel’s Runnaways.

Ein Augenschmaus für Schaulustige ist die Aalregatta und das Welcome-Race zwischen Kiel und Eckernförde mit rund 300 Yachten.

Mia Hoffmann (AK16) und Alexander Hoffmeister (AK12) werden in Lübeck Landesmeister im Golf.

Die Floorballer der SG Seabulls (Tetenhusen, Gettorf, Wyk) feiern den Deutschen U17-Meistertitel.

Die Jugend-Sportkegler des TSV Owschlag werden in Kiel Deutscher Vize-Meister.

Tischtennisspielerin Bente Harenberg gewinnt bei den Spanish Open Bronze im Einzel und Gold im Team.

Die Floorballer Birger Dethlefsen (TSV Neuwittenbek) und Leon Werner (Gettorfer TV) werden in den U17-Nationalkader berufen.

Die Karatekämpfer von Fuji Yama Eckernförde holen elf Medaillen beim eigenen 20. Sprottenwettkampf.

Die Golferinnen und Golfer des GC Altenhof verteidigen ihren Titel bei den Landes-Mannschaftsmeisterschaften.

Juli

Bei der Leichtathletik-Landesmeisterschaft holt die Gettorferin Hanna Bewarder (W15) Silber über 300m.

Julia Bäumken und Mia Lena Hoffmann (GC Altenholf) qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft im Golf.

Triathlet Matthias Jubt wird bei der WM Zwölfter auf der Kurzdistanz.

Bettina Lange und Peter Seidel triumphieren beim 6. Ostseetriathlon in Eckernförde.

Der TSV Kropp gewinnt die 10. Champ-Mannschafts-Trophy der Reiter.

August

Die Golfer des GC Altenhof feiern am letzten Spieltag als Regionalliga-Meister den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Die Floorballer des TSV Neuwittenbek schließen sich mit dem Kieler FK zu den Baltic Storms zusammen.

Der Eckernförder Michael Bott holt DM-Bronze im Wurf-Mehrkampf.

Der Eckernförder Beachvolleyballer Mattis Lehmann gewinnt bei der U19-DM Bronze.

Die B-Jugend-Beachhandballer der HG OKT werden bei den Deutschen Meisterschaften Dritte.

Die Eckernförder Eike Dietrich und Georg Borkenstein segeln bei der WM der International 14-Footer zu Bronze.

Der MTV Dänischenhagen zieht sein Team aus der Handball-Regions-Oberliga Förde zurück.