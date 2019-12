Jugendfussball-Landesliga Schleswig : Zu wenig Ertrag für den Eckernförder SV

Der ESV unterliegt nach zweimaliger Führung der SG Wilstermarsch auswärts mit 2:4.

Avatar_shz von shz.de

10. Dezember 2019, 17:09 Uhr

Der Eckernförder SV hat sein letzten Spiel in der A-Jugend-Landesliga Schleswig vor der Winterpause verloren. Die Mannschaft von Trainer Uwe Wintjen kehrte von der SG Wilstermarsch mit einem 2:4 (2:2) zurück.

Und das war ziemlich unnötig. „Statt mit 2:0 oder 3:0 gehen wir mit einem 2:2 in die Pause, weil wir Wilstermarsch die Tore zu leicht herschenken“, ärgerte sich Wintjen. Eckernförde hatte die bessere Spielanlage und die besseren Möglichkeiten und ging dem Verlauf entsprechend verdient in Führung. Doch gleich zweimal verspielte der ESV die Führung leichtfertig. Das glückliche 2:2 für Wilstermarsch fiel zum ungünstigsten Zeitpunkt direkt vor der Pause.

Die SG kam beflügelt vom Ausgleich besser aus der Halbzeit und legte das 3:2 vor. „Ausfälle durch Krankheit und Trainingsausfälle aufgrund der Witterungsverhältnisse wurden in der zweiten Halbzeit sichtbar“, so Wintjen. In der 90. Minute fiel dann noch das 2:4. Dennoch zieht Wintjen ein positives Hinrundenfazit. Trainingsbeteiligung und Aufwand stimmen. Allein der Ertrag soll in der Rückserie noch verbessert werden.

Tore: 0:1 Hanisch (8.), 1:1 Ritter (11.), 1:2 Justen (17.), 2:2,3:2 Iskandaryan (45., 52.), 4:2 Thun (90.).