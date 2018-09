FUSSBALL-Landesliga : Youngster lassen GSC jubeln

In der Fußball-Landesliga Schleswig bezwang der Gettorfer SC den VfR Horst nach Toren von Hannes Schmidt und Bjarne Kühl mit 2:0. Es war der dritte Zu-Null-Sieg in Folge.

von Torsten Peters

30. September 2018, 10:53 Uhr

Der Höhenflug des Gettorfer SC in der Fußball-Landesliga Schleswig setzt sich weiter fort. Mit dem 2:0 (1:0) gegen den VfR Horst fuhr die Mannschaft von Trainer Christian Schössler in dieser Saison den dritten Zu-Null-Sieg in Folge ein.

Beide Mannschaften mussten mit großen Personalproblemen antreten. Während bei den Gettorfern neben den Top-Torschützen Kevin Link und Yannick Wolf auch noch weitere drei Spieler aus der Stammformation fehlten und mit Torben Dahsel ein weiterer Torgarant zudem eine schwere Erkältung plagte, reisten die Gäste sogar mit zehn Ausfällen an, von denen jedoch viele zuletzt auf der Reservebank saßen. Allerdings musste Trainer Florian Rammer erstmals in dieser Saison selbst die Fußballschuhe schnüren, und Stammkeeper Rene Lemke musste im Feld aushelfen.

Aus diesen Gründen war es klar, dass die Zuschauer keinen fußballerischen Leckerbissen erwarten durften. Und dieser wurde es dann auch nicht. Die Begegnung war sehr zerfahren und von vielen Fehlpässen geprägt. Ballstafetten über mehr als drei Stationen blieben Mangelware. Kampf war Trumpf.

Es entwickelte sich eine Partie zwischen beiden Strafräumen, in der beide Torhüter wenig zu tun bekamen. In der 28. Minute war es dann Hannes Schmidt, der die Gastgeber nach einer mustergültigen Vorlage von Niklas Wolf aus drei Metern in Führung brachte. Kurz darauf prüfte Lars Empen mit einem Distanzschuss den Gästekeeper. Im Anschluss an die folgende Ecke traf Wolf nur den Außenpfosten.

Nach dem Seitenwechsel zogen sich die Gettorfer zurück und überließen ihren Gästen weitgehend die Spielkontrolle, die damit aber nichts anzufangen wussten. So führte ein Konter über Dahsel, der den Ball quer legte zum mitgelaufenen Bjarne Kühl, zur endgültigen Entscheidung.

„Schlussendlich geht der Gettorfer Sieg in Ordnung“, sagt Horsts Trainer Florian Rammer. „Der GSC hat uns nach seiner Führung das Spiel überlassen. Wir haben uns aber einfach viel zu wenig herausgespielt. Unsere Außendarstellung mit vielen negativen Bemerkungen hat mir auch gar nicht gefallen. Das habe ich dann auch in der Pause entsprechend angesprochen. Im Grunde war es ein typisches 0:0-Spiel.“

Gettorfs Trainer Christian Schössler sagt: „Das war sicherlich kein schönes Spiel. Wir waren zu überhastet im Passspiel, wodurch sich viele Fehler eingeschlichen haben. So wurde es ein reines Kampfspiel. Ein Extra-Lob möchte ich Manuel Lorenzen aussprechen, der zum ersten Mal bei einem Liga-Spiel auf der Sechs gespielt hat und nach dem Abpfiff völlig fertig war. Außerdem muss ich den Hut vor Torben Dahsel ziehen, wie lange er trotz seiner Erkältung durchgehalten hat. Das spricht für seinen Ehrgeiz und Teamgedanken.“



Gettorfer SC: Biss – Gravert, Herzig, E. Empen, N. Wolf – Schmidt (74. Kühl), Lorenzen, L. Empen, Weber, Hansen – Dahsel (85. Lange).

VfR Horst: Petersen – Müller, Suta (81. Rammer), Petersen, Sommer – Bassitta (70. Lemke), Hoyer, Behrendt, Aydogan, Gorny – Konetzny (61. Clasen).

SR: Böck (VfL Rethwisch).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Schmidt (28.), 2:0 Kühl (82.).

Gelb-Rote Karte: Weber (84., Ballwegschlagen/Meckern).