3. Handball-Liga Nord, Männer : „Wölfe“ wollen noch ein letztes Mal Hunger entwickeln

In der 3. Handball-Liga Nord der Männer streben sowohl die Trainer als auch die Mannschaft des TSV Altenholz einen positiven Schlussakkord an.

02. Mai 2019, 12:49 Uhr

Es wird der letzte Auftritt in der Drittliga-Saison 2018/19 sein, wenn die Handballer des TSV Altenholz am Sonnabend um 19 Uhr vom HSV Hannover empfangen werden.

Während es für den TSVA bereits seit dem letzten Heimspiel um nichts mehr geht, da der aktuelle dritte Tabellenplatz bereits vorher als unveränderbar feststand, könnte es für die Hannoveraner eine besondere Motivation für das letzte Saisonspiel geben. Der HSV ist nicht die einzige Mannschaft in der Liga, die aus Hannover kommt. Der Lokalrivale heißt Handball Hannover-Burgwedel und könnte den HSV noch überholen.

„Bei unserem letzten Heimspiel gegen den Oranienburger HC waren wir zu nachlässig. Wir haben den Spaß vielleicht ein Stück zu weit in den Vordergrund gerückt. Am Ende haben uns zu viele Wechsel rausgebracht und wir haben verdient verloren. Obwohl das nicht weiter schlimm war, wollen wir das diesmal verhindern und nehmen das Spiel genau so ernst wie jedes andere. Dann lassen wir auch nichts anbrennen“, sagt „Wölfe“-Trainer Mirko Baltic, dessen Schützlinge das Hinspiel in eigener Halle mit 35:28 gewannen.

„Nicht nur für uns als Trainer, sondern auch für einige Spieler ist es das letzte Spiel für den TSV. Da wollen wir natürlich ein Zeichen setzen, die Niederlage vom vergangenen Wochenende wiedergutmachen und uns vernünftig verabschieden. Das Gute ist, dass man sich beim Handball selten aus den Augen verliert. Die Spieler werden sich häufig über den Weg laufen und auch wir werden dem Handball nicht entfliehen“, ergänzt Co-Trainer Thomas Steinkrauß.