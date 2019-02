3. Handball-Liga : „Wölfe“ mit überragender Abwehrleistung

Der TSV Altenholz bezwingt im Heimspiel den MTV Braunschweig deutlich mit 34:26.

von shz.de

24. Februar 2019, 13:24 Uhr

Die „Wiedergutmachung“ der Drittliga-Handballer vom TSV Altenholz ist im zweiten Anlauf geglückt. Die „Wölfe“ gewannen ungefährdet mit 34:26 (17:12) gegen den MTV Braunschweig. Der TSV verweilt damit auf dem dritten Tabellenplatz und bleibt weiter am Spitzen-Duo aus Rostock und Hildesheim dran.

„Am Ende sind es zwei oder drei Tore zu viel, die wir kassieren“, kritisiert Altenholz’ Trainer Mirko Baltic die Leistung seiner Mannschaft auf hohem Niveau. „Vor allem die Abwehrleistung war insgesamt trotzdem überragend“, freut sich der 39-Jährige über die Reaktion seiner Schützlinge auf die Bekanntgabe, dass er gemeinsam mit Co-Trainer Thomas Steinkrauß nach der Saison die Arbeit in Altenholz niederlegen wird.

In der ersten Halbzeit sahen knapp 300 Zuschauer in der Edgar-Meschkat-Halle ein Spiel, in dem früh zu erkennen war, dass es für beide Mannschaften um Punkte gehen sollte – für den Favoriten aus Altenholz im Kampf um die vorderen Plätze, für die „Löwenstädter“ gegen den Abstieg. In Sachen Abschluss war es im ersten Drittel vor allem das Duell Ole Diringer im „Wölfe“-Trikot gegen Philipp Krause vom MTV Braunschweig. Beide Rückraum-Spieler kamen aus allen Lagen zum Wurf und ließen den Torleuten kaum eine Chance, die Treffer zu verhindern.

Die flexible Abwehr mit dem vorgezogenen Michael Nicolaisen reagierte mit schnellen Beinen auf die Aktionen von Krause und seinen Nebenleuten Tim Alex und Max Berthold. In Eins-gegen-Eins-Situationen war die Abstimmung zwar nicht immer perfekt, dennoch konnte sich der MTV vor allem mit Einzelaktionen auszeichnen, während bei den „Wölfen“ die Last im Laufe des Spiels auf mehrere Schultern verteilt wurde.

In der zweiten Spielhälfte sah es zunächst so aus, als wäre die Sache klar, doch die Gastgeber ließen die Braunschweiger noch einmal bis auf vier Tore herankommen (23:19, 43.), ehe die Entscheidung mit einem 5:1-Lauf (28:20, 49.) besiegelt wurde.

TSV Altenholz: Landgraf, Jöhnck – Fängler (4), Seebeck, Köpke (2), Noack (1), Klotz, Voigt (13/8), Nicolaisen (5), Abelmann-Brockmann (1), Williams (1), Diringer (7), Höricke.