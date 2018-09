3. Handball-Liga : „Wölfe“ mit blauem Auge davon gekommen

TSV Altenholz gewinnt Heimspiel gegen TSV Burgdorf II mit 28:27.

von shz.de

30. September 2018, 15:42 Uhr

Der TSV Altenholz ist zurück in der Erfolgsspur der 3. Handball-Liga Nord. Beim 28:27 (15:16)-Heimsieg über den TSV Burgdorf II am Sonnabend kamen die „Wölfe“ allerdings eher mit einem blauen Auge zu den nächsten zwei Punkten. Als Außenseiter hatte Burgdorf in Altenholz nichts zu verlieren, bis zur Schlusssirene war sogar ein Punktgewinn in greifbarer Nähe.

Der Unterschied in einem dramatischen Spiel sollte am Ende in der Abwehr und beim Torwart liegen. Als Thore Jöhnck beim Stand von 2:2 einen Siebenmeter von Maurice Dräger parierte, war zu erahnen, dass er zum Matchwinner werden würde. Mit 20 Paraden bildete der Schlussmann die Grundlage für den glücklichen Erfolg der „Wölfe“. Mitte der ersten Halbzeit begann die erste Druckphase von Altenholz. Die starke Defensive konnte immer wieder Bälle abfangen und schnell im gegnerischen Tor unterbringen, sodass ausgehend von einem Unentschieden (6:6, 13.) in kurzer Zeit eine Führung von vier Toren erspielt werden konnte (10:6, 17.). Dass aber auch Burgdorfs Torwart Jonas Wilde Bälle halten konnte, zeigte er zum Ende der Halbzeit. Zusammen mit erhöhtem Druck aus dem Rückraum – vor allem auf beiden Halb-Positionen – drehte Burgdorf das Spiel und ging mit einer 16:15-Führung in die Halbzeit.

Nach der Pause sahen die 350 Zuschauer in der Edgar-Meschkat-Halle ein Spiel, bei dem beide Mannschaften zwischenzeitlich mal die Nase vorn hatten, sich aber nicht entscheidend absetzen konnten. Nach dem 26:27 fiel fast drei Minuten lang kein Tor, dafür sah Maurice Dräger wegen zu hartem Einsteigen gegen Tommy Fängler die Rote Karte. In der hektischen Schlussphase konnte Jonas Ottsen zunächst den Ausgleich erzielen, ehe er drei Sekunden vor Schluss mit der letzten Aktion glücklich zum Sieg traf. „Wir sind diesmal am Ende ruhig geblieben. Natürlich war da auch das Glück dabei, das uns letzte Woche gefehlt hat“, sagt „Wölfe“-Trainer Mirko Baltic. „Wir haben uns zu viele technische Fehler und Fehlwürfe geleistet. Das haben wir mit individueller Stärke kompensiert, gerade Thore war heute einfach überragend“, sagt der sportliche Geschäftsführer Matthias Fehrke.



TSV Altenholz: Landgraf, Jöhnck – Fängler (1), Seebeck (4), Ottsen (6), Dibbert (1), Köpke (6), Noack (2), Boldt (2/1), Voigt (4/1), Abelmann-Brockmann (1), Williams (1), Höricke.