3. Handball-Liga Nord-Ost : „Wölfe“ brauchen in Burgwedel erneut Improvisationstalent

21. Februar 2020, 16:20 Uhr

Die Auswärts-Tournee der Drittliga-Handballer des TSV Altenholz macht Sonnabend ihren nächsten Halt in Hannover. Ab 18 Uhr treffen die „Wölfe“ dort auf die „Dataliners“ von Handball Hannover-Burgwedel. Es ist das dritte von insgesamt fünf Auswärtsspielen in Folge für die Randkieler.

Im skurrilen Hinspiel leisteten sich die „Wölfe“ viele, teilweise äußerst eigenartige Fehler, gewannen aber am Schluss souverän mit 25:20. Für das Rückspiel wurden die Karten aber neu gemischt: „Das wird ein enges Spiel“, warnt „Wölfe“-Trainer André Lohrbach und analysiert dabei die starke erste Garde im Rückraum der Hannoveraner, die sich in den letzten Partien nicht mehr als der Abstiegskandidat präsentieren, der sie auf dem 14. Tabellenplatz aktuell noch sind. Zu nennen ist dabei beispielhaft eine knappe 27:28-Niederlage bei Eintracht Hildesheim und ein deutlicher 35:20-Erfolg im Lokalderby beim HSV Hannover. „Burgwedel spielt zuhause und will alles dafür tun, Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen. Gleichzeitig hält sich unsere Reisegruppe quantitativ in Grenzen“, gibt sich Lohrbach besorgt ob der Ausfälle von Christian Sloth, Julius Noack, Ferris Klotz, Malte Abelmann-Brockmann und Christoph Holletzek.

Wer den Altenholzer Kader kennt, wird bei dieser Liste bemerken, dass nach dem Abgang von Malte Voigt die Linksaußen-Position nicht mehr angestammt besetzt werden kann. Um dieses Loch zu stopfen, wird Thore Brüning aus der zweiten Mannschaft mit von der Partie sein, aber auch andere sonst selten zu findende Namen könnten auf dem Spielbericht erscheinen. „Wir müssen mal wieder recht kurzfristig improvisieren, dadurch ändert sich unsere Arbeit aber nicht – wir spielen auf Sieg“, sagt Lohrbach, der mit knapper Besetzung bereits öfter überzeugen konnte: „Irgendwann ist auch diese Geschichte ausgelutscht und es stellt sich eine Erwartungshaltung ein, ein Vorteil ist unsere Personalsituation also langsam nicht mehr“, scherzt Lohrbach.